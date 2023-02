OM : Di Meco donne une leçon de coaching à Tudor

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Dans une forme olympique depuis la fin de la trêve internationale, l'OM vient de subir sa première défaite en Ligue 1 depuis fin octobre. Le coaching d'Igor Tudor a particulièrement été remis en question, notamment concernant la gestion d'Alexis Sanchez.

Défait 1-3 à domicile par l'OGC Nice, l'OM perd du terrain sur le PSG en Ligue 1. Les Olympiens sont désormais à huit points du leader parisien et à égalité avec le RC Lens. Durant cette défaite inattendue dans le derby du sud, les choix tactiques d'Igor Tudor ont beaucoup surpris. Éric Di Méco, ancien joueur de Marseille, a également été dubitatif suite à la gestion du match par le technicien croate ainsi que l'utilisation d'Alexis Sanchez. Pour l'ancien défenseur français (23 sélections), le Chilien doit bénéficier d'un traitement de faveur particulier de la part de son entraîneur pour qu'il puisse exprimer ses qualités à 100%. Le consultant a donné une leçon de coaching à Tudor.

Di Méco demande à Tudor de préserver Sanchez

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Pour moi il est impossible de ne pas mettre Alexis sur le terrain. La gestion d’Alexis, c’est, il est titulaire et quand tu tues le match, tu le fais sortir, les minutes gagnées tu les gagnes quand le job a été fait. Pour ces joueurs-là, jouer tous les trois jours, ce n’est pas un problème. Je sais qu’il y a des joueurs qui préfèrent jouer tous les trois jours parce qu’il y a de la récupération et du jeu. Il y a des joueurs qui doivent être obligatoirement sur le terrain et Alexis il est obligatoirement sur le terrain. Et quand tu arrives à tuer un match tu reposes certains joueurs, notamment ceux qui ont beaucoup joué. Je trouve que c’est la classe internationale Alexis et quand il n’est pas là tu perds ça » a confié l'ancien joueur de 59 ans sur RMC Sport lors de l'émission le Super Moscato Show, après la défaite de l'OM contre Nice. Igor Tudor est prévenu, il doit mettre Sanchez titulaire à tous les matchs et le sortir régulièrement pour le préserver. Reste à savoir si l'ancien entraîneur de Galatasaray va écouter les conseils.