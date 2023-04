Tudor a tué le Mondial de Payet, l'OM a un cadavre sur les bras

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cadre de l'OM jusqu'à la saison passée, Dimitri Payet vit un violent déclassement sous les ordres d'Igor Tudor. Une situation difficile à vivre pour lui comme pour l'ancien olympien Marc Libbra. Ce dernier espère que les dirigeants vont vite mettre les choses au point.

Dans le cœur des supporters marseillais, Dimitri Payet reste l'un des hommes forts de l'OM. Toutefois, sur le terrain, il n'est plus qu'un simple figurant et rien ne peut plus le cacher. Habitué à attirer la lumière les saisons précédentes, le Réunionnais a été relégué au banc de touche en quelques mois. Pas adapté au système de jeu d'Igor Tudor, il doit se contenter d'entrées en jeu au lieu de titularisations pour un nombre limité de minutes. Même si le joueur veut se montrer toujours concerné par l'OM, son langage corporel parle pour lui. La tristesse et la lassitude sont les sentiments les plus visibles chez le milieu marseillais.

Payet rêvait du Mondial, l'OM doit se faire pardonner

Dimitri Payet aura joué un rôle mineur dans cette belle saison marseillaise. Il n'a joué que deux matchs de Ligue des champions, 56 minutes en coupe de France et 9 petites minutes dans les classicos. Des rendez-vous manqués où il n'aura pas pu accompagner ses partenaires. Mais, selon Marc Libbra, il y a pire pour Dimitri Payet. Selon le consultant et ancien joueur olympien, Payet ambitionnait d'être appelé pour la coupe du monde au Qatar après sa belle saison 2021-2022. Un rêve réduit à néant par les choix d'Igor Tudor. Selon Libbra, l'OM doit mettre fin au supplice de Payet même si cela signifie le libérer de son contrat.

« En juillet dernier, quand Tudor est arrivé, à aucun moment Payet n'envisageait la saison qui est en train de se dérouler pour lui. À cette époque, je pense même qu'il avait la Coupe du Monde dans un coin de sa tête... C'est un compétiteur, avec du talent et de l'expérience. En pleine bourre, comme à l'Euro 2016, il est capable de tout. Je pense qu'il lui a fallu digérer pas mal de choses ces derniers mois, ce n'est pas simple. La Coupe du Monde, même si c'était juste niché dans un coin de tête, le temps de jeu, le banc, etc. Il a pris tout ça en pleine tête. […] C'est un dossier qu'il faut gérer intelligemment, en s'asseyant autour d'une table et en se parlant très franchement. Dans le système Tudor, on le voit bien, Dimitri Payet a ses limites. Autant d'investissement, pour lui, ce n'est plus possible », a t-il lâché dans un entretien au 10 Sport. A 36 ans, Payet est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec un salaire plutôt bas et négocié pour lui permettre de finir à l'OM. Mais, les sentiments du joueur pourraient finalement détruire ce plan si parfait.