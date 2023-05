Tudor a tué l'OM, il demande des comptes

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Samedi, l'OM a peut-être dit adieu à la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des champions. Les Marseillais ont été battus à Lille après une mauvaise seconde période et des buts évitables pris derrière. Le symbole de la saison et de la gestion de Tudor ?

Décidément, l'OM n'ira pas en vacances dans le Nord de la France cet été. Deux semaines après une défaite 2-1 à Lens, les Marseillais ont subi la même déroute à Lille. Un revers fâcheux alors qu'il reste deux matchs à jouer aux Olympiens. Surtout, Lens est deuxième avec deux points de plus et un match à disputer contre Lorient dimanche. Ce week-end, l'OM peut avoir définitivement dit adieu à la place directement qualificative pour la C1, devant se préparer à un été long et incertain. Marseille avait pourtant tout en main à Pierre-Mauroy, ayant ouvert le score et maîtrisant le match. Mais, une grosse incompréhension en défense a provoqué un penalty et l'égalisation de Jonathan David dès le retour des vestiaires.

Tudor a rincé les joueurs de l'OM

Une faillite des défenseurs encore visible sur le deuxième but lillois avec un marquage très laxiste. De quoi impacter toute une équipe, laquelle gérait plutôt bien les débats samedi soir. L'OM a t-il laissé échapper une deuxième place qui lui tendait les bras ? Non, répond Nabil Djellit. Sur Europe 1, le journaliste a été catégorique : l'OM mérite sa troisième place. Avec un parcours à domicile aussi décevant et des erreurs aussi récurrentes, les Phocéens ne pouvaient viser mieux. Igor Tudor est pointé du doigt par Djellit. Si son jeu intense a aidé l'OM à gagner des matchs, il lui a aussi coûté l'énergie nécessaire pour éviter des erreurs défensives comme celles aperçues à Lille.

« L’OM s’est mis dedans tout seul notamment par des résultats décevants à domicile, sinon je pense que cet Olympique de Marseille aurait terminé tranquillement en chasse-patates derrière le Paris Saint-Germain. Ce soir, ils sont tombés sur une équipe lilloise à deux visages. Prudente et décevante en première mi-temps, beaucoup plus conquérante et intéressante en seconde. Et l’OM a été mis en difficulté dans le secteur dans lequel il lui est arrivé pas mal de cagades cette année, le secteur défensif, avec pas mal d’approximations. On demande tellement aux joueurs de l’OM en terme d’énergie que parfois au bout d’un moment il peut y avoir des pertes de lucidité comme sur ce but égalisateur. Bref, ils sont partis pour finir 3e, clairement », a t-il analysé. De quoi faire peser une plus grande responsabilité sur l'entraîneur croate dont on a appris, via France Bleu Provence, qu'il pourrait sauter dans les prochaines semaines.