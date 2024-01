Truffert à l’OM pour 15 ME, coup de tonnerre en vue

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM ne perd pas espoir de rafler la mise et de convaincre le Stade Rennais dans l’épineux dossier Adrien Truffert, qui pourrait aboutir pour une somme avoisinant les 15 millions d’euros.

Après avoir vendu Renan Lodi à Al-Hilal en Arabie Saoudite pour 25 millions d’euros, l’Olympique de Marseille cherche un titulaire en urgence au poste de latéral gauche d’ici la fin du mercato. Ulisses Garcia a été recruté en provenance des Young Boys de Berne, mais l’international suisse est davantage perçu comme une doublure. La priorité de Mehdi Benatia se nomme Adrien Truffert mais ces derniers jours, les positions sont assez éloignées entre l’OM et Rennes, qui n’est pas forcément vendeur en ce qui concerne son n°3.

L'OM y croit toujours pour Adrien Truffert

Depuis jeudi soir, la tendance était même à un arrêt des négociations et Marseille semblait s’être tourné vers d’autres pistes comme Sergio Gomez (Manchester City), Nuno Tavares (Nottingham Forrest) ou encore Quentin Merlin (Nantes). A en croire les informations du journaliste Sacha Tavolieri, il faut toutefois rester prudent car une surprise n’est pas à exclure dans le dossier Adrien Truffert selon lui. « Même s'il est représenté par une agence anglaise renommée, Adrien Truffert ne préfère pour le moment pas aller en Premier League et privilégie de rester en Ligue 1 » a publié le journaliste avant de conclure.

Nuno Tavares de retour à l'OM, les Marseillais en PLS https://t.co/fvp9xcydRB — Foot01.com (@Foot01_com) January 19, 2024

« L'OM - qui espère encore faire un arrière gauche - considère ce dossier comme toujours d’actualité. Sentiment général à Rennes - où la situation n'est pas la plus stable actuellement - que les négociations pourraient s'ouvrir autour de 15 ME » a fait savoir Sacha Tavolieri sur son compte X. L’espoir est donc toujours de mise dans le camp marseillais afin de finaliser Adrien Truffert d’ici la fin du mercato hivernal. Pour rappel, Marseille se déplace à Rennes dimanche soir en Coupe de France. L’occasion pour les dirigeants des deux clubs de discuter de ce potentiel transfert et le conclure ou au contraire, d’entériner de manière définitive qu’Adrien Truffert ne signera pas à l’OM au mois de janvier.