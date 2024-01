Transfert avorté à l’OM, M'Baye Niang a retenu la leçon

Dans : OM.

Quelques mois après son arrivée, M’Baye Niang veut déjà quitter l’Adana Demirspor. L’attaquant franco-sénégalais se voit revenir en Ligue 1. Mais par expérience, l’ancien Auxerrois préfère éviter de dévoiler ses pistes.

Peu habitué à la stabilité dans sa carrière, M’Baye Niang reste fidèle à lui-même. Cet hiver, l’attaquant de 29 ans a prévu de quitter l’Adana Demirspor après quelques mois en Turquie. Lui qui a pourtant inscrit huit buts sous ses nouvelles couleurs, en plus de ses deux passes décisives toutes compétitions confondues.

« Mon expérience en Turquie se passe super bien au niveau du terrain, je suis performant et titulaire, s’est d’abord réjoui l’international sénégalais auprès de L’Equipe. Ça me permet de me mettre en valeur et de marquer. La vie est agréable aussi mais il y a des défauts de paiement qui m'ont un peu freiné. Je me pose des questions. On peut accepter du retard, mais ça a été jusqu'à quatre mois... Même s'ils ont réglé une partie depuis. Ça empêche d'être focalisé sur le terrain. »

La tête ailleurs, M’Baye Niang compte profiter de sa cote sur le marché. L’ancien talent de Caen ne manque pas de sollicitations. Et notamment en Ligue 1, le championnat qu’il espère retrouver. Mais ne comptez pas sur l’avant-centre pour révéler ses pistes françaises. A l'été 2020, celui qui portait le maillot de Rennes avait eu la mauvaise idée d’évoquer son possible transfert à l’Olympique de Marseille. Une déclaration qui avait tout fait capoter.

L'OM raté de peu, Niang n'a pas oublié

« J'ai envie de partir, a-t-il confirmé. Je l'ai communiqué aux dirigeants. Mon entourage travaille dans ce sens. J'aimerais bien revenir en Ligue 1, c'est une priorité pour moi car c'est un championnat que je connais et où j'ai été performant. Dans la forme où je suis, c'est un objectif. Je suis en confiance, je suis bien pour être performant. J'ai des contacts concrets mais surtout en Russie, en Italie, en Arabie Saoudite... On a des discussions en France pour voir comment on peut faire. Le passé m'a appris que ça ne servait à rien de communiquer le nom des clubs pour l'instant. » Les premières rumeurs ne devraient pas tarder.