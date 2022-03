Tranquille, l’OM peut déjà préparer sa finale de LEC

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille affrontera le PAOK Salonique. Un tirage favorable pour les Marseillais, qui éviteraient également les adversaires les plus coriaces en demies.

L’Olympique de Marseille pouvait difficilement espérer un meilleur tirage. Après sa double victoire contre le FC Bâle sur le même score (2-1), le club phocéen va croiser la route du PAOK Salonique, l’un des adversaires les plus abordables au stade des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Mieux encore, en cas de qualification pour les demies, les hommes de Jorge Sampaoli seraient de nouveau assurés d’éviter les meilleures équipes en lice.

West Ham pour Lyon et le PAOK Salonique pour Marseille : bon tirage ? 🤔



Le jackpot pour @KarimBennani_ ⬇️#EDG pic.twitter.com/Q0AvPZgc5a — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) March 18, 2022

Du coup, le journaliste Karim Bennani voit la route de l’Olympique de Marseille dégagée jusqu’en finale. « On est beaucoup à l’avoir déjà dit, tirer le PAOK Salonique et ne pas affronter le PSV Eindhoven, Leicester City et la Roma, qui sont dans l’autre partie de tableau, il n’y a pas de meilleur tirage possible pour l’Olympique de Marseille, a réagi le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. On est tous d'accord, ça semble être le "jackpot". » Bien sûr, le pensionnaire de Ligue 1 ne peut pas afficher un tel optimisme. Le président Pablo Longoria s’est donc montré prudent et élogieux envers son prochain adversaire.

« Il est toujours difficile de rencontrer un club grec. Le PAOK est une équipe très forte qui a posé des problèmes à tous ses adversaires. Une équipe qui a par exemple éliminé Midtjylland, un club compétitif sur le plan européen. Le PAOK a connu notamment trois changements importants et pratique un football dynamique porté par un entraîneur de dimension européenne (Razvan Lucescu, ndlr). Enfin, nous devrons affronter l’ambiance de La Toumba, un stade acquis à la cause de PAOK. Concentrons-nous d’abord sur cet adversaire avant de parler de la suite de la compétition », a tempéré le dirigeant sur le site officiel de l’OM.