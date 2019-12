OM : Payet vendu au mercato, Marseille est plié de rire

Dans : OM.

Arme offensive n°1 de l’Olympique de Marseille cette saison, Dimitri Payet affiche une forme resplendissante du haut de ses 32 ans. Visiblement, son niveau de jeu ne laisse pas insensible à un mois du mercato…

Et pour preuve, L’Equipe affirmait dans son édition du 24 novembre dernier que le club turc de Besiktas était très intéressé par un transfert de l’international tricolore au mercato hivernal. Dimitri Payet, qui émarge à près de 600.000 euros bruts par mois à Marseille, pèse lourd dans les finances du club olympien, ce qui pouvait laisser penser que Jacques-Henri Eyraud ne s’opposerait pas à son départ, en dépit de son importance dans le système de l’entraîneur André Villas-Boas.

Mais selon les récentes indications récoltées par Football Whispers, qui juge la crédibilité des différentes rumeurs sur le marché des transferts, un départ de Dimitri Payet n’est absolument pas à l’ordre du jour. Bien au contraire, l’Olympique de Marseille aurait l’intention de s’appuyer sur le talent et la forme XXL de son ancien capitaine afin d’accrocher le podium, ce qui permettrait à l’écurie de Frank McCourt de se qualifier pour la Ligue des Champions et ainsi faire rentrer une grosse somme d’argent au club. Par ailleurs, d’autres rumeurs sont évoquées par le média, dont celle envoyant Hiroki Sakaï à Tottenham et celle envoyant Morgan Sanson vers West Ham. Là encore, aucun deal ne semble avancé en vue du mercato hivernal.