Tosin Adarabioyo, l’énorme surprise de l’OM au mercato ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Actif cet hiver, l’OM a d’ores et déjà bouclé la venue de Ruslan Malinovskyi et cherche encore un joueur offensif d’ici la fin du mois de janvier.

Toujours très actif au mois de janvier, Pablo Longoria ne déroge pas à la règle cette année. Depuis le début du mercato hivernal, le président de l’Olympique de Marseille a déjà bouclé les départs de Gerson, de Luis Suarez et d’Isaak Touré. Dans le sens des arrivées, Ruslan Malinovskyi a été recruté en provenance de l’Atalanta Bergame pour 10 millions d’euros. Arrivé lundi matin à Marseille, l’international ukrainien a déjà disputé ses premières minutes avec l’OM, mercredi soir sur la pelouse de Troyes. Idéalement, le board marseillais aimerait recruter un second joueur offensif afin de compenser la blessure d’Amine Harit avant la Coupe du monde. Mais selon Foot Mercato, une énorme surprise n’est pas à exclure avec un renfort inattendu dans le secteur défensif puisque l’Olympique de Marseille est très intéressé par Tosin Adarabioyo.

Adarabioyo à l'OM en cas de départ de Balerdi ?

Ancien international U19 de l’équipe d’Angleterre, le défenseur de 25 ans est sous contrat avec Fulham jusqu’en juin 2024. Titulaire régulier en Premier League, il figure dans les radars de Pablo Longoria selon les informations du média spécialisé dans le mercato. Uniquement capable de jouer en défense centrale, Tosin Adarabioyo a assurément un profil intéressant et potentiellement compatible avec la façon de jouer d’Igor Tudor. Mais la piste peut surprendre car dans ce secteur de jeu, l’entraîneur croate ne manque pas de solutions avec Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Sead Kolasinac ou encore Eric Bailly. Il n’est donc pas impossible de penser que la piste Adarabioyo ne sera activée que si un départ inattendu venait à intervenir d’ici la fin du mois de janvier. On sait par exemple que Leonardo Balerdi est très suivi et figure dans le viseur de l’Ajax Amsterdam, qui cherche un remplaçant à Daley Blind. Mais, après la victoire de l’OM dans l’Aube mercredi soir (0-2), l’international argentin de Marseille a été très clair en indiquant aux journalistes qu’il n’avait aucunement l’intention de faire ses valises cet hiver, alors qu’il bénéficie d’un temps de jeu important cette saison en Provence.