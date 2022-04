Thauvin n'est plus là, le vestiaire de l'OM en mode Bisounours

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces dernières années, le vestiaire de l’OM a souvent été mis sous haute tension par l’existence de clans en interne.

Durant de longues années, Dimitri Payet a par exemple été opposé à Florian Thauvin dans le vestiaire de l’OM. Une situation qui devenait intenable, notamment sur fond de négociations de contrat dans le dos de l'un ou de l'autre, et d'affinités avec certains joueurs qui se voyait jusque sur le terrain. Des guerres d’ego ont souvent éclaté à Marseille au fil des années mais cette saison, tout semble se dérouler sans accroc sous la houlette de Jorge Sampaoli, qui a par exemple écarté Alvaro Gonzalez avant que la frustration de l’Espagnol ne vienne polluer le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Dans l’émission immersive de RMC « Le Vestiaire », Dimitri Payet a confirmé cette tendance en mettant en avant la superbe ambiance qui règne dans le vestiaire olympien cette saison. Une ambiance qui se reflète sur le terrain avec une place de dauphin du PSG pour l’OM, vainqueur de Montpellier dimanche soir au Vélodrome (2-0).

Payet savoure l'ambiance dans le vestiaire de l'OM

« Pour avoir vécu huit saisons ici, je pense que la différence entre cette année et les autres, c’est qu’on a un vestiaire agréable et uni » a confirmé Dimitri Payet au micro de RMC avant de mettre en avant la mentalité des joueurs de l’Olympique de Marseille. Selon le Réunionnais, la force du groupe marseillais réside dans la très bonne entente entre les plus âgés comme lui et les plus jeunes comme William Saliba, Pape Gueye ou encore Mattéo Guendouzi ou Amine Harit. « On a un groupe jeune et expérimenté qui sait ce qu’il veut aller chercher, donc ça le rend facile à diriger » a expliqué Dimitri Payet, qui savoure cette saison sans prise de tête à l’Olympique de Marseille. Pour le capitaine phocéen, qui a toujours marché à l’affectif, cette cohésion retrouvée se reflète sur le terrain avec une saison XXL. Et pour preuve, Dimitri Payet a inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec l’OM.