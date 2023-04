Tavares et Clauss en grève, l'OM est bloqué en L1

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Depuis quelques semaines, l'OM est au ralenti en Ligue 1. Plus irréguliers dans leurs résultats, les Phocéens rendent surtout des copies moins abouties. Un manque de maîtrise expliqué peut-être par le rendement moindre de ses deux pistons.

Le 19 février, c'est à cette date que l'OM a gagné deux matchs d'affilée pour la dernière fois. Depuis, Marseille fait les montagnes russes en championnat. Un succès puis une contre-performance, cette dernière survenant le plus souvent à la maison : défaite 0-3 face au PSG, nuls contre Strasbourg (2-2) et Montpellier (1-1) dernièrement. Ajouter à cela l'élimination surprise contre Annecy en coupe de France et l'on comprend bien que l'OM traverse une passe difficile. Les théories ne manquent pas pour expliquer ce coup de mou mais deux hommes sont mis régulièrement sur le banc des accusés : Jonathan Clauss et Nuno Tavares.

Ses deux pistons fatiguent, l'OM ne panique pas (encore)

Les deux pistons marseillais récoltent la majorité des critiques depuis quelques semaines. Clauss est pointé du doigt pour son attitude désinvolte et son manque de suivi des consignes. Tavares vient lui de se faire virer d'un entraînement pour manque d'implication. Est-ce un hasard de voir ces deux éléments visés ou ne sont-ils que des boucs émissaires ? Selon Eurosport, leur baisse de niveau est manifeste et coïncide bien avec les résultats en dents de scie de l'OM depuis deux mois.

C'est sur le plan offensif que leurs difficultés sont les plus manifestes. En buts et passes décisives, ils n'ont plus trouvé la faille depuis près de deux mois chacun. La dernière passe décisive de Clauss est survenue à Clermont le 11 février dernier, le dernier but de Tavares date lui du 19 février à Toulouse. Il s'agit tout simplement des deux derniers succès d'affilée des Marseillais. Si l'on élargit l'analyse statistique, on constate que les deux joueurs ont plus de déchet technique. Par exemple, Tavares a perdu 58 ballons, ce qui en fait le quatrième joueur de Ligue 1 dans le domaine. Ils paient sans doute leur fatigue physique dans le système exigeant de Tudor. Derrière Rongier et Veretout, Tavares et Clauss sont les deux marseillais qui font le plus de distance balle au pied.

Kolasinac sur Clauss et Tavares : "C'est normal d'avoir des hauts et des bas durant la saison. Il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait pendant la saison, ils ont marqué, donné des passes. Je ne suis pas inquiet pour eux, ils vont nous aider en cette fin de saison"

Cependant, on n'est pas inquiet pour eux à l'OM. Tudor a rappelé récemment que Tavares était un joueur important pour le club marseillais malgré son éviction d'un entraînement. En conférence de presse vendredi, Sead Kolasinac s'est voulu rassurant concernant les deux pistons. « Ils ont très bien joué toute la saison. Tout le monde a des hauts et des bas, on est humain. Je suis sûr qu'ils réussiront à nous aider d'ici la fin de saison. Ce sont de très bons joueurs », a t-il confié. De quoi leur redonner le moral pour leur permettre de retrouver leurs sensations, condition indispensable pour que l'OM puisse bien finir sa saison et atteindre son objectif de podium.