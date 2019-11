OM : Il raconte comment Garcia bernait les arbitres en Coupe d’Europe

Dans : OM.

Analyste vidéo de l’Olympique de Marseille pendant sept saisons, Thomas Benedet a révélé une petite habitude de Rudi Garcia avant les matchs de Coupe d’Europe. Une anecdote peu flatteuse pour le technicien…

Entre Rudi Garcia et les arbitres, c’est rarement l’amour fou. Demandez donc aux supporters de l’Olympique de Marseille, fatigués d’entendre leur ancien entraîneur se cacher derrière d’éventuelles erreurs d’arbitrage. Il faut dire que les hommes en noir représentent une véritable obsession pour celui qui entraîne désormais l’Olympique Lyonnais. La preuve avec cette étonnante anecdote relayée par La Provence. Ex-analyste vidéo du club phocéen pendant sept saisons, Thomas Benedet a accompagné l’OM jusqu’en finale de l’Europa League en 2018. Un parcours durant lequel le spécialiste a dû mener des enquêtes sur les arbitres.

« Niveau boulot, Rudi me demande d’observer les matchs des arbitres de Coupe d’Europe sur les quatre ou cinq dernières années, pour voir le style d’arbitrage, a raconté Thomas Benedet au quotidien régional. Je prends la fiche technique, je regarde les cartons jaune et rouge, les penalties, puis je répertorie les matchs en wyscout (une plateforme de données, ndlr). Je vois des trucs flagrants comme l’arbitre qui siffle penalty à chaque fois pour un léger tirage de maillot. On dit alors aux joueurs de ne pas hésiter à tomber sur les corners offensifs, mais de ne surtout pas accrocher le maillot sur les coups de pied défensifs. » Reste à savoir si Garcia a donné la même consigne depuis son arrivée à Lyon, qui dispute la Ligue des Champions cette saison.