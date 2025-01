Six départs en express, coup de balai à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il reste quatre jours à l’OM pour finaliser son mercato, dans le sens des arrivées mais aussi dans celui des départs. Justement, six joueurs sont poussés vers la sortie et ont de grandes chances de partir d’ici le 3 février.

Le mercato d’hiver a jusqu’à présent été assez calme à l’Olympique de Marseille avec l’arrivée du défenseur Luiz Felipe et dans l’autre sens le départ d’Elye Wahi. Les rumeurs sont pourtant nombreuses en ce qui concerne le club olympien et tout devrait s’accélérer dans les prochaines heures. Dans le sens des arrivées avec la volonté de se renforcer en attaque et en défense, mais dans celui des départs aussi. Le Phocéen fait justement un focus sur les joueurs susceptibles de faire leurs valises d’ici la fin du mercato hivernal lundi soir. Pour nos confrères, six joueurs sont activement poussés vers la sortie par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Sampaoli s'énerve, Brassier met le bazar à Rennes https://t.co/afoGZEeVp0 — Foot01.com (@Foot01_com) January 29, 2025

Les indésirables sont nombreux en défense, où plusieurs joueurs n’ont pas réussi à convaincre Roberto De Zerbi. C’est notamment le cas de Lilian Brassier, pour qui l’avenir devrait s’écrire en Bretagne, où Rennes souhaite l’attirer. Dans ce secteur de jeu, Bamo Meïté a eu encore moins de temps de jeu lors de la première partie de saison. Pour lui aussi, un départ semble inévitable et des portes vont s’ouvrir en Ligue 1 où Nantes, Rennes et Montpellier sont intéressés. Au même poste, le cas de Chancel Mbemba continue de crisper l’OM. L’international congolais, mis à l’écart depuis l’été dernier, ne semble pas pressé de partir et malgré de nombreuses sollicitations, il pourrait faire le choix de partir en tant que joueur libre à la fin de la saison.

Brassier et Koné, six mois à l'OM et puis s'en va

Plus haut sur le terrain, une autre déception du dernier mercato est sur le point de plier bagages : Ismaël Koné. Non retenu par Roberto De Zerbi pour le voyage à Nice dimanche car en instance de départ, l’international canadien suscite l’intérêt de Rennes mais aussi du Werder Brême et de Valence. Son départ ne fait presque aucun doute, la question est maintenant de savoir s’il sera vendu ou prêté. Enfin, deux autres joueurs ne seront pas retenus par l’OM cet hiver : Ruben Blanco, qui dispose d’un gros salaire alors qu’il n’est que gardien n°3 et Amine Harit, en fin de contrat en 2027 et invisible depuis trois mois en raison d’une blessure. L’état-major olympien a donc encore du pain sur la planche lors de ce mercato hivernal et va devoir s’activer pour trouver des portes de sortie à tous ses indésirables.