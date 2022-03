Sergio Gomez à l'OM, Pablo Longoria insiste

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Potentiellement à la recherche d’un nouveau latéral gauche en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a toujours des vues sur Sergio Gomez, le défenseur espagnol d’Anderlecht.

À l’heure actuelle, personne ne sait si le club phocéen pourra recruter de nouveaux joueurs lors du prochain mercato. Toujours sous la menace d’une interdiction de recrutement à cause du dossier Pape Gueye, l’OM planche tout de même sur le marché des transferts à venir. Et parmi les principales cibles de Pablo Longoria figure un certain Sergio Gomez. Selon les informations de Calciomercato et de Bild, le président olympien continue effectivement de suivre avec attention le latéral gauche d’Anderlecht. Annoncé dans le viseur de l’OM depuis 2021, le joueur de 21 ans est réellement suivi par la cellule de recrutement de Marseille. Il faut dire que l'international espagnol U21, buteur et passeur décisif avec les Espoirs de la Roja vendredi lors de la victoire contre la Lituanie (8-0), réalise une très belle saison.

Sergio Gomez, le futur latéral gauche de l’OM ?

Transféré pour 2,25 millions d’euros de Dortmund à Anderlecht l’été dernier, l’ancien du Barça a marqué 6 buts et délivré 14 assists en 41 matchs cette saison. De très belles statistiques qui font monter la côte de Sergio Gomez sur le mercato. Désormais valorisé à 9 millions d’euros, l’Espagnol pourrait être tenté à l’idée de rejoindre l’OM, surtout si le groupe de Jorge Sampaoli venait à composter son ticket pour la Ligue des Champions. Quoi qu’il en soit, Marseille aura de toute manière besoin de recruter un latéral gauche l’été prochain. Car si Sead Kolasinac est arrivé l’hiver dernier pour compenser le départ de Jordan Amavi à Nice, le Bosnien de 28 ans ne fait toujours pas l'unanimité. Et sachant que Luan Peres, défenseur central de formation, continue de dépanner à gauche, le club phocéen aura forcément besoin d’un vrai latéral pour continuer à briller sur la scène nationale, mais aussi en Coupe d’Europe.