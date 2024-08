Satriano à l’OM, Longoria a fait zéro effort

Dans : OM.

Martin Satriano va faire son retour en Ligue 1. Non pas à Brest, ni à l’OM, mais à Lens. Le club phocéen avait manifesté son intérêt mais en ne proposant qu’un simple prêt à l’Inter Milan.

Martin Satriano est désormais un habitué de la Ligue 1. Le buteur uruguayen a effectué deux passages au sein du Stade Brestois en prêt, lors de la deuxième partie de saison 2021/2022 (4 buts en 16 matchs) puis durant la totalité de l’exercice 2023/2024 (6 buts en 35 rencontres), mais il ne restera pas à Brest, puisque le joueur va signer au RC Lens dans le cadre d’un prêt avec option d’achat qui sera obligatoire selon certaines conditions. Un renfort de poids pour Lens, qui espère rejoindre la phase de poules de la Ligue Europa Conférence (il faudra dominer le Panathinaïkos dans une double confrontation qui s’annonce explosive). Satriano viendra combler numériquement le départ d’Elye Wahi, parti du côté de l’Olympique de Marseille. Cela tombe bien, car l’OM s’était également manifesté pour enrôler Satriano.

L’Inter a refusé la proposition de prêt de l’OM pour Satriano

🚨🔴🟡🇺🇾 #Ligue1 |



🔐 Accord trouvé entre Martin Satriano et le RC Lens



🔐 Accord quasiment trouvé entre l'Inter Milan et le RC Lens pour un prêt avec OA obligatoire



❌️ L'OM a décidé de ne pas aller plus loin dans le dossier



En effet, comme le rapporte le média italien Tuttosport, l’Olympique de Marseille avait comme objectif de recruter le joueur de 23 ans et avait proposé un prêt simple sans option d’achat à l’Inter Milan, ce qui a été refusé par la direction des Nerazzurri. Lens et Brest, eux, ont proposé la même formule (prêt avec option d’achat de 5 millions d’euros) mais Satriano a privilégié l’appel du Stade Bollaert plutôt que de rallier une troisième fois le Finistère. L’OM, de son côté, a sans doute été rattrapé par ses limites financières du moment. Pablo Longoria espère encore se séparer de cinq joueurs indésirables qui apporteraient des liquidités (Mbemba, Veretout, Ounahi, Garcia et Gigot), et doit d’abord vendre avant de boucler son mercato dans le sens des arrivées. Le dossier Satriano étant entériné, l’OM va devoir s’activer pour trouver le remplaçant de Faris Moumbagna, touché aux ligaments croisés du genou sur la pelouse de… Brest le week-end dernier.