Sarr et l'OM, il fait déjà saliver les supporters

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM passe la seconde depuis quelques jours sur le marché des transferts. Ismaïla Sarr va venir renforcer l'effectif de Marcelino.

Avec la reprise de la Ligue 1 mais également le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions qui arrivent à grands pas, l'OM veut accélérer sur le marché des transferts. Pablo Longoria est très actif et va faire mouche sur un dossier séduisant, car l'Espagnol a réussi à trouver un accord avec Watford à hauteur de 12 millions d'euros pour recruter Ismaïla Sarr. L'international sénégalais va signer pour 5 ans et venir renforcer le secteur offensif de l'OM. A Marseille, le joueur de 25 ans aura une toute autre pression sur ses épaules, même s'il connait déjà la Ligue 1 pour avoir évolué du côté du Stade Rennais. Si certains ont la peur du flop, au regard de certaines carences dans le jeu de Sarr, d'autres pensent que le natif de Saint-Louis a tout de la perle rare. Ce n'est pas Sahel Cissokho qui dira le contraire.

Sarr, l'OM a visé juste

Lors d'un entretien accordé à Football Club de Marseille, le journaliste spécialiste du football sénégalais en a dit plus sur Sarr. Et selon lui, le match aura lieu entre l'OM et le joueur : « C'est un joueur frisson, qui percute, va très vite, il donne des coups de reins et accélère. C’est un joueur vraiment intéressant, surtout dans le couloir gauche, il a donné beaucoup de satisfaction en équipe nationale, surtout lors de la dernière CAN. (...) Malgré parfois sa maladresse devant le but, c’est un joueur qui se crée beaucoup d’occasions. C’est vrai qu’à 25 ans maintenant, on l’attendait peut-être plus haut, peut-être dans le top 5 des clubs européens. Aujourd’hui il arrive à Marseille, où il y a beaucoup de pression, mais aussi une culture entre Marseille et les Sénégalais dans la lignée de Mamadou Niang. Je pense qu’il fera de très belles choses à l’Olympique de Marseille. (...) C’est vrai qu’il a des problèmes face aux blocs bas, il a plus de mal à prendre de la vitesse, à provoquer, mais je ne me fais pas de soucis. C’est un garçon taiseux, il ne fait pas de bruit, ce n’est pas quelqu’un qui va faire la une des journaux. Il est concentré sur son football. C’est un garçon hyper motivé, je pense que Marseille et Ismaïla Sarr, ça va matcher ». A Marseille, Ismaïla Sarr sera bien entouré en attaque, avec des joueurs de grand talent comme Amine Harit, Cengiz Under, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Vitinha. De quoi lui donner certainement envie de montrer ses qualités.