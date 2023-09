Sanchez quitte l'OM, l'Inter a une très mauvaise surprise

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Alexis Sanchez n'a pas participé au premier match des éliminatoires du Mondial 2026 en Uruguay avec le Chili. Le joueur est malade et serait atteint d'anémie. L'Inter l'aurait signé sans avoir détecté ce problème avant et tente désormais de s'adapter.

Si l'Inter Milan se réjouissait d'avoir récupéré gratuitement Alexis Sanchez à l'OM sans avoir à lui payer un salaire démentiel, l'enthousiasme est vite retombé depuis. L'équipe médicale du club intériste a fait une bien mauvaise découverte après coup, arrivant toutefois à garder le mystère sur le problème médical. Mais, tout vient d'éclater au Chili alors que l'attaquant a retrouvé sa sélection pour les éliminatoires du Mondial 2026. Sanchez a déclaré forfait pour le premier match en Uruguay, à la surprise générale pour les médias locaux. Rapidement renseignés, ces derniers ont compris que l'ancien marseillais était sans doute atteint d'anémie puisqu'il a un taux d'hémoglobine inférieur à la normale.

L'Inter traite déjà l'anémie d'Alexis Sanchez

Ce mal est défini par une production insuffisante de globules rouges dans le sang. C'est pourtant le moyen de transport indispensable de l'oxygène dans le corps. Ainsi, Alexis Sanchez se trouve plus rapidement fatigué ces derniers temps comme l'a avoué son sélectionneur. Selon Tuttomercato, l'OM aurait découvert le problème avant le départ du Chilien. L'Inter Milan qui s'en est rendu compte après avoir signé le joueur traite actuellement le problème. Les Nerazzuri ont préparé des tests et surtout un régime spécifique pour Sanchez même si l'anémie n'est pas encore confirmée à 100%.

La Gazzetta dello Sport dice que Alexis Sánchez tiene un problema a la sangre y que “su nivel de hemoglobina es inferior al valor normal de referencia”.



No es “grave” y se le está evaluando, pero sería la razón que lo marginó de la primera fecha ante Uruguay. Opiniones 🇨🇱 pic.twitter.com/NjKeGiAV8A — Pato Figueroa (@soypatofigueroa) September 9, 2023

Une mauvaise nouvelle pour le club intériste mais aussi pour la sélection chilienne, déjà bien mal partie dans la course au mondial avec un revers en Uruguay 3-1. « Nous espérons qu'il arrivera mardi, j'espère qu'il va bien et, sinon, que celui qui jouera à sa place le fera de la meilleure façon possible. Il y a une équipe », a indiqué Arturo Vidal en se voulant le plus rassurant possible. Malheureusement, la présence de Sanchez pour le prochain match contre la Colombie est très incertaine au grand dam des supporters chiliens.