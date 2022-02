Sampaoli tue Marseille, tempête à l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que l'OM avait le moyen de s'installer presque définitivement sur le podium de la Ligue 1, Marseille est tombé face à Clermont. Et Jorge Sampaoli est de nouveau secoué.

Après la victoire de Nice, et compte tenu des résultats des équipes lancées aux trousses du trio de tête de la Ligue 1, l’OM pouvait faire une superbe opération en cas de victoire face à Clermont, un promu qui lutte pour se maintenir dans l’élite du football français. Mais devant des tribunes du Vélodrome qui ont fini par gronder très fort, Dimitri Payet et ses coéquipiers sont tombés, qui plus est après un match totalement raté. Si le milieu de terrain a pointé du doigt certains joueurs qui ont pris un melon probablement démesuré, Jorge Sampaoli n’échappe pas aux critiques. Même si l’entraîneur argentin a le soutien de Pablo Longoria, ses choix font hurler une majorité de supporters, et même les consultants plutôt fans de l’OM n’hésitent pas à remettre en cause les choix de Sampaoli. Sur RMC, Jonatan MacHardy n’a pas été tendre avec l’entraîneur phocéen.

Sampaoli, un coach qui met l'OM en danger

⏱️90'+3 | #OMCF63 0⃣-2⃣

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵. RDV jeudi à 18h45 pour le barrage retour d'@europacnfleague à Bakou contre Qarabag FK pic.twitter.com/vR4dKTOqmE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2022

Le consultant de RMC, supporter assumé de l’Olympique de Marseille, estime que le coach de l’OM doit stopper ses expériences délirantes avec ses choix tactiques. « Sampaoli doit être lucide pour analyser sa tactique, sur le « matériel » qu’il a à sa disposition et doit être capable d’apporter des solutions tactiques pour faire face à tout cela. Je suis désolé, mais quand tu vois les joueurs qu’il y a dans l’effectif de l’OM, tu dois faire beaucoup mieux. Ce n’est pas possible de proposer un match comme celui contre Clermont. Mais même le match contre Metz était raté, celui contre Qarabagh il n’est pas bon non plus. Le problème, c’est que quand tu sors tes gros bras en disant que tu veux proposer du jeu et que tu vois cette bouillie, il y a quand même deux ou trois questions à se poser. Alors oui Marseille n’a pas l’effectif de Manchester City, mais il y a un juste milieu (...) On serait entraîneur de l’OM on mettrait tous la même compo d’équipe en 4-4-2 en losange et basta, faut pas tortiller du cul non plus », a lancé un Jonatan MacHardy furieux de ce qu’il a vu dimanche soir au Vélodrome.