Sampaoli file en Espagne, l'OM est oublié !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Libre depuis son départ précipité de l'OM cet été, Jorge Sampaoli a semble-t-il de nouveau trouvé chaussure à son pied. L'entraineur argentin va connaitre une nouvelle expérience en Espagne.

Jorge Sampaoli a claqué la porte à l'OM l'été dernier à la surprise générale. Pourtant, les fans phocéens étaient très loin de se douter que l'Argentin voulait partir, après avoir notamment qualifié le club en Ligue des champions. Mais non-content de la politique sportive de l'OM au mercato, Sampaoli a plié bagages, laissant derrière lui pas mal de doutes. Finalement, après des semaines de critiques, Igor Tudor commence peu à peu à faire son trou. De quoi rassurer sur la Canebière. Désormais, on apprend un peu à oublier Sampaoli à Marseille. D'autant que l'Argentin va rebondir dans un très bon club européen : le FC Séville.

Sampaoli, retour en Liga imminent !

💣SAMPAOLI, a UN PASO del SEVILLA.



🚨 "El club está cerrando ahora mismo su fichaje" 🚨



💥 ¡ÚLTIMA HORA con @GonzaloTortosa!💥 pic.twitter.com/NA858LtWFJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 3, 2022

En effet, le journaliste d'El Chiringuito, Gonzalo Tortosa, annonce que le club andalou et Sampaoli règlent les derniers détails du contrat qui les liera prochainement. Monchi a réussi à convaincre l'ancien coach de l'Olympique de Marseille de revenir au FC Séville, club qu'il a déjà entrainé de 2016 à 2017. Sa mission sera de redresser le club espagnol, en crise sportive et qui pointe à une inquiétante 17ème place en Liga après 7 journées disputées. Il y aura également la Ligue des champions à gérer, puisque le FC Séville a encore des chances de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Les Andalous reçoivent le Borussia Dortmund ce mercredi soir. Reste à savoir si d'ici-là, Sampaoli aura signé son nouveau contrat et sur combien de temps il s'étalera. Voilà donc, sauf rebondissement, Jorge Sampaoli de retour dans un grand club européen. Et peut-être que son destin sera de croiser de nouveau la route de l'OM sur la scène européenne.