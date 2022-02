Samapoli prévient, muscle ton jeu Marseille !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, l'OM a subi un surprenant revers à domicile face à Clermont 0-2. Une défaite qui a laissé des traces et mis en lumière un coup de mou dans les résultats olympiens. Avant le match retour à Qarabag en coupe d'Europe, Jorge Sampaoli a tenu à remobiliser ses joueurs.

Alors que l'OM réalise une saison très solide pour le moment, le début du mois de février est venu jeter un froid sur l'enthousiasme provoqué par les résultats et le jeu marseillais. Marseille vient de subir plusieurs contre-performances en quelques semaines. Cela a débuté avec une défaite à Lyon lors de l'Olympico rejoué 2-1. Ensuite, les Marseillais ont quitté la coupe de France sur une lourde défaite 4-1 à Nice. Enfin, dimanche, l'OM a été battu au Vélodrome 0-2 par Clermont pourtant modeste 15e au coup d'envoi. A côté de cela, Marseille a réalisé des performances moins abouties avec des victoires poussives à Metz et face à Qarabag. Cette mauvaise passe a de quoi inquiéter les supporters marseillais.

Sampaoli demande de la régularité à ses joueurs

Cela n'a pas échappé au groupe marseillais et notamment à Dimitri Payet. Ce dernier avait suggéré, dimanche soir, que l'état d'esprit de certains de ses partenaires était défaillant et avait appelé entre autres à « dégonfler des têtes ». Sans aller jusque-là, Jorge Sampaoli a compris que son équipe avait du mal à enchaîner les succès en ce moment. À Bakou, en marge de la manche retour face à Qarabag en Ligue Europa Conférence jeudi soir, il a tenu à envoyer un message à ses joueurs sur leur irrégularité.

« Aujourd'hui, dans cette profession de footballeur, les matchs s’enchaînent et on doit avoir un rendement permanent. Certains l’assument mieux que d’autres. Cette équipe est jeune et elle a parfois plus de difficultés à contrôler le jeu comme on l’a fait au début. Je reconnais que ce manque de régularité, il va vite falloir le régler si on veut être à la hauteur de nos ambitions dans le sprint final, aussi bien en championnat que dans les autres compétitions. Car la concurrence est rude et ce ne sera pas facile. (...) Demain, il faudra avoir plus de contrôle pour se procurer plus d’occasions et ne pas laisser échapper ce match. Le métier de footballeur exige d’avoir un bon rendement à chaque fois », a t-il indiqué à RMC Sport. Avec deux matches en quelques jours, face à Qarabag puis ce dimanche à Troyes, les joueurs marseillais seront attendus au tournant par le bouillant argentin.