Sale surprise pour l'OM, Francfort préfère Kalimuendo à Wahi

Désireux de se séparer au plus vite d’Elye Wahi, l’Olympique de Marseille espère pouvoir le refourguer à l’Eintracht Francfort. Problème, le club allemand a changé son fusil d’épaule et cible un autre attaquant de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille veut passer la seconde alors que le mercato hivernal approche à grands pas de son terme. Pablo Longoria avait prévenu : il n’y aura pas d’arrivées - hors joueurs libres - sans départs. L’objectif de cette fenêtre hivernale de transferts est donc indéniablement de trouver une porte de sortie aux indésirables.

Parmi les quelques joueurs sur qui Roberto De Zerbi ne compte plus depuis un moment ou ne comptera pas à l’avenir, on retrouve Elye Wahi. Acheté pour 25 millions d’euros l’été dernier, l’ancien joueur de Montpellier et de Lens n’a pas du tout convaincu la direction de poursuivre l’aventure avec lui. Désireux de rapidement retrouver son investissement, le tandem Longoria-Benatia est prêt à le vendre à quiconque mettra la main à la poche. L’Eintracht Francfort, qui va perdre Omar Marmoush, a ajouté Elye Wahi à sa short-list. Que l’OM ne se frotte toutefois pas trop vite les mains.

Francfort zappe Wahi, l’OM pleure

Comme l'indiquent les informations de RMC Sport, l’Eintracht Francfort a fait d’Elye Wahi l’une de ses priorités pour remplacer Marmoush. La star égyptienne, en partance vers Manchester City, va rapporter plus de 80 millions d’euros grâce à sa vente. Si tout portait à croire que le club allemand était prêt à mettre les 25ME demandés par l’OM pour lâcher Wahi, la direction de Francfort aurait finalement fait un autre choix, lequel se porterait sur Arnaud Kalimuendo. C’est en tout cas ce qu’affirme le média allemand sport.de qui explique que l'attaquant du Stade Rennais est désormais tout en haut de la liste des attaquants ciblés pour pallier le départ de leur joueur vedette. Douche froide en vue pour Pablo Longoria et Medhi Benatia qui étaient rassurés d’avoir un intérêt solide pour leur joueur. Surtout de la part d'un club qui a des sous sur son compte en banque.