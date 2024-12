Sa fortune atteint 1,3 milliard, McCourt ne vendra pas l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Nombreux sont ceux qui ont ironisé sur Frank McCourt et son incapacité financière à apporter d'énormes moyens à l'OM. En attendant, la fortune de l'Américain est désormais estimée à 1,3 milliard d'euros.

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille a donné le feu vert à Pablo Longoria pour que le club phocéen puisse réaliser un très gros mercato, à commencer par la signature de Roberto De Zerbi dont le salaire n'est pas mince. Forcément, pour ceux qui voient dans tout cela l'intervention masquée de l'Arabie Saoudite, il n'y a aucune surprise. Mais pour les supporters les plus réalistes, force est de constater que Frank McCourt sait faire progresser ses affaires, et le dernier classement des milliardaires pour l'année 2024 le prouve. Le magazine économique Forbes a mis à jour ses données, et si l'homme d'affaires basé à Boston n'est classé « que » 2.189e au hit-parade des milliardaires planétaires, McCourt a tout de même une fortune estimé à 1,3 milliard d'euros à ce jour.

L'OM n'empêche pas Frank McCourt de dormir

Alors évidemment, le propriétaire de l'Olympique de Marseille est très loin d'Elon Musk, première fortune mondiale après plus de 433 milliards d'euros, ou même de Bernard Arnault, patron français du groupe LVMH, qui a décidé, via son fils, d'acheter le Paris FC, et qui est à la tête d'une fortune estimée par Forbes à 160 milliards d'euros. Mais contrairement à ce que certains avaient laissé entendre, Frank McCourt sait gérer ses intérêts et il n'a aucun mal à investir dans l'Olympique de Marseille, même si pendant longtemps, il a perdu de l'argent.

L'idée récente de le voir racheter le Vélodrome n'est donc pas si saugrenue que cela, McCourt ayant toujours privilégié des investissements dans l'immobilier. Et l'autre évidence est qu'à ce stade, le businessman américain n'a pas besoin de l'argent de l'Arabie Saoudite pour mener à bien son projet à la tête de l'OM, ce qu'il a plusieurs fois répété sans convaincre les derniers irréductibles. Quand on a 1,3 milliard d'euros dans la poche comme Frank McCourt, on n'a pas de couteau sur la gorge.