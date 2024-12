OM ‍: McCourt et Rodolphe Saadé, le rachat du siècle ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tandis que le contrat avec Orange expire en mai 2026, CMA CGM pourrait être intéressé afin d’apparaître sur la devanture du Vélodrome. L’entreprise de Rodolphe Saadé pourrait même s’associer à Frank McCourt pour un projet encore plus grand.

Ces derniers temps, le nom de Rodolphe Saadé revient de manière régulière dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que depuis près de deux ans, le patron de CMA CGM est le sponsor maillot n°1 du club olympien. Un bon moyen pour ce passionné de football de s’investir dans le club de sa ville, lui qui a notamment été associé à des rumeurs de rachat de l’OM. Cela n’est à priori plus d’actualité, d’autant que Frank McCourt ne semble toujours pas vendeur, lui qui a remis au pot lors du dernier mercato estival en permettant à Pablo Longoria d’offrir un effectif de grande qualité à Roberto De Zerbi. Rodolphe Saadé reste néanmoins un homme d’affaires ambitieux et son prochain projet pourrait être lié à l’Olympique de Marseille.

D’après les informations du compte insider Massilia 013, CMA CGM est candidat au naming du Vélodrome, alors que le contrat avec Orange expirera en mai 2026. Mais le compte spécialisé révèle que Rodolphe Saadé pourrait aller encore plus loin en aidant Frank McCourt à acheter le Vélodrome. « CMA CGM x OM : le club doit être propriétaire de son stade pour augmenter ses revenus… En Angleterre, le modèle dominant est écrasant, puisque 18 clubs sont propriétaires de leur stade et deux seulement appartiennent à une collectivité publique » explique Massilia 013, pour qui Frank McCourt et Rodolphe Saadé pourraient donc avoir cet objectif secret en tête pour les mois et les années à venir.

McCourt et Saadé, le rachat du Vélodrome dans le viseur ?

D’un point de vue du club phocéen, cela serait tout bénéfique alors que l’Olympique de Marseille paie 6,5 millions d’euros par an à la ville de Marseille pour la location du Vélodrome selon les dernières estimations. Rodolphe Saadé a lui aussi tout intérêt à ce que l’enceinte du boulevard Michelet devienne la propriété de l’OM afin de pouvoir exposer plus facilement sa marque et de traiter directement avec Frank McCourt et Pablo Longoria plutôt qu’avec la ville de Marseille toutes les questions de sponsoring. Reste que du côté de Benoit Payan, le Maire de la ville, une vente d’un tel monument qui appartient aux Marseillais ne semble pas vraiment d’actualité.