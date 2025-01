Rennes refuse cette offre de l'OM pour Gouiri

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour convaincre le Stade Rennais de lui céder Amine Gouiri, les dirigeants marseillais envisagent d'inclure un ou des joueurs. Mais le club breton refuse un premier nom.

S'il est bien dans le groupe rennais pour le match de ce samedi à Monaco, Amine Gouiri pourrait bien jouer ses dernières minutes sous le maillot du club breton. Car du côté de Marseille, on a mis l'attaquant formé à Lyon en première sur la liste des attaquants afin de remplacer Elye Wahi qui a signé vendredi en Bundesliga. Cependant, le club breton ne va évidemment pas offrir son joueur à l'OM, même si Jorge Sampaoli a obtenu la signature de Kyogo Furuhashi, le buteur international japonais qui évoluait au Celtic Glasgow.

Pour convaincre Rennes, l'Olympique de Marseille a proposé d'inclure un ou des joueurs, et notamment Ismaël Koné, dont Roberto De Zerbi a clairement dit qu'il n'en voulait. Dans un passé récent, le Stade Rennais avait affiché un certain intérêt pour l'international canadien de 22 ans, mais tout a changé, car la formation de l'Ouest a pris des renseignements sur Koné et son investissement à l'OM n'est pas convaincant.

Rennes et OM n'ont aucun accord pour Gouiri

Ce samedi, confirmant l'intérêt de l'OM pour Amine Gouiri, Ouest-France précise que l'attaquant acheté à Nice pour 28 millions d'euros en 2022 est loin d'être parti de Rennes. Et que le quotidien régionale annonce que la première offre marseillaise incluant du cash plus Ismaël Koné n'a même pas étudié, la formation bretonne ne voulant pas du milieu de terrain canadien. « Selon nos informations, l’OM, qui cherche aussi à se délester de plusieurs joueurs, aurait proposé dans la balance un ou deux de ses indésirables. Le milieu canadien Ismaël Koné en fait partie, mais la question de l’investissement du joueur à Marseille est remontée jusqu’à Rennes, et le club breton ne serait pas chaud sur cette option », précise Guillaume Lainé, journaliste de Ouest-France. Cependant, si le Stade Rennais ne veut plus inclure Ismaël Koné dans une possible opération d'ici au 3 février, la situation est plus floue concernant Bamo Meïté, qui plait à Rennes, tout comme Lilian Brassier. Mais notre confrère le répète, le transfert de Gouiri à l'OM est très loin d'être acquis.