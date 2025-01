Rennes conclut le deal, l’OM veut tout annuler

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En discussion pour Amine Gouiri et Lilian Brassier, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille sont aussi concurrents sur le dossier Reda Belahyane. Le club breton a pris un sérieux avantage pour le milieu de l’Hellas Vérone, mais les Marseillais refusent d’abandonner tant que rien n’est signé.

Après plusieurs offres refusées, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille ont fini par s’entendre. L’attaquant des Rouge et Noir Amine Gouiri va bien s’engager avec l’actuel deuxième de Ligue 1 dans le cadre d’un transfert à 19 millions d’euros (hors bonus). De son côté, le défenseur central Lilian Brassier va faire le chemin inverse en prêt avec obligation d’achat à 12 millions d’euros. Les deux clubs ont ainsi conclu une double opération complexe pendant qu’ils s’affrontent sur un tout autre dossier.

L'OM ne lâche pas Belahyane

En effet, les dirigeants rennais et marseillais sont concurrents sur la piste menant à Reda Belahyane (20 ans). L’Olympique de Marseille a longtemps été annoncé bien placé pour obtenir sa signature cet hiver. Mais c’est maintenant Rennes qui tient la corde en ce qui concerne le milieu de l’Hellas Vérone. Le club breton pourrait bientôt conclure le transfert du Franco-Marocain pour 12 millions d’euros, soit le montant réclamé par la formation italienne.

Gazzetta : Belahyane est proche de rejoindre Rennes, mais Chelsea et l’#OM sont toujours en course pour recruter le milieu de terrain. Il est valorisé aux alentours des 12M 🗞️ pic.twitter.com/HZtmP2SYO9 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 31, 2025

Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport confirme que Reda Belahyane se rapproche de Rennes. Mais le quotidien transalpin précise que l’Olympique de Marseille et Chelsea n’ont pas abandonné l’idée de chiper l’international marocain à la dernière minute. Autant dire que le directeur sportif rennais Frederic Massara a tout intérêt à boucler le deal le plus vite possible. Sur les plans sportif et financier, ses deux concurrents annoncés ont les moyens de convaincre l’ancien joueur de l’OGC Nice, et de provoquer un revirement de situation. Ce sera peut-être l’un des cas à suivre pendant les derniers jours du mercato hivernal.