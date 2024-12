Règlement de comptes à l’OM, Papin dans le viseur

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La méthode Papin a tendance à agacer à l'Olympique de Marseille, où des mouvements ont été effectués afin de rectifier le tir.

Les résultats sont au rendez-vous, l’entraineur fait l’unanimité et le mercato est globalement réussi, la première partie de saison est convaincante à l’OM. Mais ce ne serait pas l’Olympique de Marseille s’il n’y avait pas quelques tensions en coulisses. Et ce dimanche, La Provence révèle que, derrière le probable refus de Jean-Pierre Papin de récupérer la formation de Martigues en bas de tableau de Ligue 2 et qui se cherche un entraineur, se cache tout de même de gros désaccords. L’ancien buteur de l’OM et des Bleus a déjà eu des échanges musclés avec Ali Zarrak au coeur de l’automne, au point de provoquer un gros clash. Depuis, les choses se sont arrangées mais les problèmes ne sont pas réglés.

Le successeur de Papin déjà trouvé ?

En interne, JPP est accusé de mettre la formation, le coeur du projet de l’équipe réserve, au second plan pour favoriser la performance et la remontée de l’équipe B de National 3 au National 2. En plus de cela, l’ancien Ballon d’Or proposerait des entrainements pas assez poussés, ce qui là aussi ne favoriserait pas l’éclosion et la progression des jeunes joueurs. Résultat, Pablo Longoria lui a glissé Romain Ferrier, formation passé par Rennes et Bordeaux, comme adjoint.

Mais selon le quotidien régional, cette arrivée prépare surtout la relève et le futur départ de Papin qui sera ainsi rapidement compensé par un technicien déjà sur place. Interrogé à ce sujet, l’OM a fermement démenti toute manigance de la sorte, même si on ne cache pas que la façon de faire de l’ancien attaquant des Bleus ne fait pas l’unanimité. Cela ne le dérange pas, lui qui est attendu ce lundi pour la reprise de l’entrainement de l’équipe réserve, avec comme principale volonté de faire monter son équipe pour la remettre en National 2.