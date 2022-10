Quand l’OM explose la concurrence au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Adepte des bons coups, des prêts et des arrivées libres, Pablo Longoria a toutefois mis KO tout le monde dans un dossier du mercato. L'OM s'en réjouit.

Après une petite pause totale d’une semaine, les clubs français retrouvent le championnat de France avec notamment la belle affiche pour le podium entre l’OM et Lens. Un rendez-vous que Jonathan Clauss, pourtant récemment blessé, ne manquera pour rien au monde. Le latéral marseillais réalise un début de saison convaincant, et rêve clairement de maintenir son niveau de forme pour se faire une petite place chez les Bleus en vue de la Coupe du monde au Qatar. Une sélection qui récompenserait son parcours atypique, puisque le latéral de 30 ans était encore en D2 allemande il y a un peu plus de deux ans, après un parcours réalisé dans des clubs de niveau National précédemment.

L'Atlético de Madrid mis KO par l'OM

Mais cet été, Jonathan Clauss a décidé de faire le grand saut. Malgré sa réussite à Lens, le natif de Strasbourg n’a pas pu résister à l’envie de croquer la Ligue des Champions. Il aurait pu rester chez les Sang et Or en cas de qualification en Coupe d’Europe, mais cela n’a pas été le cas, et l’idée de rejoindre un club aussi prestigieux que l’OM l’a forcément titillé. Son désir s’est transformé en réalité, notamment parce que Pablo Longoria avait fait de sa venue une priorité pour animer les couloirs, après la saison décevante de Pol Lirola.

𝑹𝒆𝒄̧𝒖 7️⃣ 𝒔𝒖𝒓 7️⃣



C’est officiel #OMRCL sera à 𝗴𝘂𝗶𝗰𝗵𝗲𝘁𝘀 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲́𝘀, pour la 7ème fois consécutive en @Ligue1UberEats cette saison 💪🔥 pic.twitter.com/OC1zs8BGRZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 20, 2022

Ainsi, L’Equipe raconte que le RC Lens avait bien une offre autre que celle de l’OM pour le transfert de Jonathan Clauss. L’Atlético de Madrid proposait une somme entre 6 et 7 ME en fonction des bonus. Mais Marseille est arrivé avec une proposition débutant à 8,75 ME, pour finir à 11 ME si tous les bonus étaient activés. De quoi mettre KO les concurrents et démontrer que l’OM voulait vraiment l’international français. Ce dernier a ensuite négocié un salaire de 230.000 euros brut par mois, avec là encore une part supplémentaire qui peut être récupérée selon ses performances. L’Equipe dévoile donc des chiffres qui montre que Pablo Longoria a décidé de faire de gros efforts pour recruter un joueur à qui il ne restait qu’un an de contrat. Des efforts récompensés pour le moment.