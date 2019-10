PSG-OM : Il dégoupille après la promesse de 2016

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

L’OM n’a pas existé face au PSG ce dimanche soir, et forcément pour les sympathisants marseillais c’est difficile à digérer. Certes, le club de la capitale possède un effectif bien plus talentueux et des joueurs capables de faire la différence à n’importe quel moment. Mais à 4-0 à la mi-temps, Marseille n’a pas répondu, et cela rend furieux Patrick Blondeau. Contre les joueurs, l’entraineur, mais aussi les dirigeants, qui ont clairement failli à leur promesse selon lui.

« Je me demandais : « Sans déconner, ça va finir à combien ? », Où était la fierté ? Ils n’ont fait que courir derrière les parisiens. On n’a pas senti la révolte. Oui le PSG a plus d’argent, de meilleurs joueurs. mais tu dois essayer de combler l’écart avec d’autres armes. Dès la sortie des vestiaires, essayer de gratter un mauvais 0-0, par tous les moyens possibles. Les dirigeants ont annoncé en 2016 : « On va faire une grosse équipe, on va contester Paris. » Pour la grosse équipe j’attend encore. Mais je ne savais pas qu’on devait faire une croix sur le classique. Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu ça », a balancé l’ancien défenseur de l’OM dans les colonnes de L’Equipe. Les joueurs et les dirigeants, tous coupables donc, c'est également le sentiment des supporters ces derniers jours.