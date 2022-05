PSG : Neymar vient narguer le Qatar avec son sponsor

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Alors que le Paris Saint-Germain souhaite s’en séparer, Neymar reste on ne peut plus serein. Le Brésilien assure qu’il ne partira pas et se permet de se divertir avec son sponsor au Qatar, sous les yeux de ses supérieurs.

Le Paris Saint-Germain a fini par perdre patience avec Neymar. Longtemps opposé à son départ, notamment lorsque le FC Barcelone a tenté de le récupérer ces dernières années, le club de la capitale a changé d’avis. La direction souhaite lancer un nouveau cycle après la prolongation de Kylian Mbappé. Et le Brésilien ne fait pas partie des plans. Une tendance confirmée par le média ESPN à l’étranger. Il faut dire que le meneur de jeu a encore globalement déçu cette saison.

Neymar répond aux rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le PSG 👀 pic.twitter.com/dTlg4QpxFw — Oh My Goal - France (@ohmygoal_fr) May 25, 2022

Outre ses blessures à répétition, l’ancien prodige de Santos ne se montre pas suffisamment impliqué au quotidien, notamment à travers son hygiène de vie. Mais il faut croire que Neymar se fiche des intentions de ses dirigeants, et notamment l'Emir du Qatar qui aurait exprimé son ras-le-bol à voir le joueur du Paris SG ne pas prendre ses saisons au sérieux. De son côté, Neymar vient d’assurer qu’il ne bougerait pas cet été. « C'est très vrai de mon côté que je veux rester (au PSG). Après, personne ne m'a rien dit... Mais de mon côté, c'est clair que je veux rester », a annoncé le Parisien, dans un entretien accordé à Oh My Goal… au Qatar. En effet, Neymar a participé à un tournoi de foot à 5 organisé par son sponsor Red Bull.

Neymar confortablement installé à Paris

L’occasion pour lui de se divertir après une saison compliquée, le tout sous les yeux de ses supérieurs qataris. Autant dire que ces derniers n’apprécient pas forcément le spectacle ni l’image donnée. Mais en raison de la prolongation jusqu’en 2025 signée l’année dernière, l’international auriverde se retrouve en position de force. Et comme beaucoup d’autres indésirables avant lui, le numéro 10 compte bien profiter de son salaire confortable jusqu’au bout.