PSG ‍: L’OM fessé sans Neymar ni Mbappé, c'était un exploit

Par Eric Bethsy

En pleine crise, l’Olympique de Marseille a pris une véritable correction (4-0) dimanche au Parc des Princes. Il est pourtant rare de voir le Paris Saint-Germain réussir une telle démonstration offensive sans s’appuyer sur l’efficacité de Kylian Mbappé ou de Neymar, parti cet été en Arabie Saoudite.

Etant donné le contexte, la victoire du Paris Saint-Germain dans le Classique n’était pas très difficile à pronostiquer. Le champion de France en titre était opposé à un Olympique de Marseille forcément perturbé par sa crise, et par le départ soudain de son ancien entraîneur Marcelino quelques jours plus tôt. On ne s’attendait peut-être pas à un score aussi lourd, surtout après la sortie sur blessure de Kylian Mbappé dès la 32e minute, alors que les hommes de Luis Enrique ne menaient que 1-0 à ce moment de la partie.

Le PSG cartonne peu sans Neymar ni Mbappé

L’attaquant français n’a même pas eu le temps d’ajouter son nom au tableau d’affichage. C’est donc sans KM7 ni Neymar, transféré à Al-Hilal cet été, que le Paris Saint-Germain a réussi ce festival offensif. Un fait suffisamment rare pour être souligné. Car depuis 2017, année de l’arrivée des deux stars, l’équipe francilienne, sans que Kylian Mbappé et Neymar n’aient marqué, n’était parvenue à inscrire quatre buts ou plus qu’à neuf reprises. Les deux ex-complices n’ont pas disputé cinq de ses neuf rencontres.

Et sur les quatre restantes, un seul d’entre eux était présent sur le terrain. Ce large succès face à l’Olympique de Marseille représente donc un petit événement pour le Paris Saint-Germain depuis six ans. A noter que Kylian Mbappé a quand même joué un rôle dans l’ouverture du score dimanche dernier. C’est effectivement l’ancien Monégasque qui obtient le coup franc parfaitement tiré par son ami Achraf Hakimi. Insuffisant pour réellement marquer ce Classique de son empreinte.