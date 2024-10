PSG ‍: Donnarumma n'a même pas sa place à l'OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Coupable de petites erreurs qui coûtent chères dans les grands matchs, et notamment contre Arsenal en Ligue des Champions mardi (0-2), Gianluigi Donnarumma est encore une fois pointé du doigt du côté du Paris Saint-Germain…

Revenu d’une blessure musculaire juste à temps pour affronter Arsenal en Ligue des Champions en début de semaine, Gianluigi Donnarumma aurait mieux fait de rester au chaud pour éviter les critiques. Il faut dire que le portier italien n’a pas vraiment sauvé son équipe. Pire encore, il a poussé sa formation dans le trou en se montrant un peu trop passif sur les buts des Gunners. C’est donc en toute logique que l’international italien s’est fait bouger après ce match raté, un de plus dans un grand rendez-vous. Au fil des semaines, Donnarumma se voit donc rétrogradé dans le classement des meilleurs gardiens d’Europe, jusqu’à ne plus être le meilleur de L1 à son poste ? Christophe Lollichon le pense sincèrement, l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea estimant que Geronimo Rulli est au-dessus de Donnarumma. Et personne ne pourra le contredire tant le successeur de Pau Lopez réalise un très bon début de saison dans la cage de l’OM.

« Rulli ou Donnarumma ? Je prends Rulli 100 fois »

« Si j’ai à choisir entre Rulli et Donnarumma, je prends Rulli 100 fois, parce qu'il est proactif alors que Donnarumma n’est que réactif. Rulli est l’un des meilleurs gardiens du championnat de France. Il a connu l’Ajax, Villarreal… Il entre dans une période de maturité et l’OM a besoin de gardien comme ça. Ce qui marque chez lui, c’est qu’il est très relâché, ce qui évite d’avoir des éléments polluants qui vont venir vous gêner dans vos interventions. Il est très fluide dans ses mouvements, très coordonné. Cela lui permet de se déplacer assez vite et de prendre des décisions rapides. Ce sont des qualités très importantes au poste de gardien. Au-delà de ça, il a un jeu au pied très intéressant… Il ne craint pas la pression de l’adversaire. Avec un entraîneur comme De Zerbi c’est très positif. Ses partenaires doivent être très en confiance », a détaillé, sur BFM Marseille Provence, Christophe Lollichon, qui estime donc que Pablo Longoria a fait un très joli coup en recrutant Rulli lors du dernier mercato estival. À confirmer tout au long de la saison maintenant, car Marseille aura besoin d’un grand gardien pour disputer le titre au PSG de… Donnarumma.