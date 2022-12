Pour Gerson, l’OM et Flamengo jouent cartes sur table

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En discussion avec Flamengo depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille ne parvient pas à trouver un accord pour le transfert de Gerson. Les deux clubs se sont lancés dans une véritable partie de poker. Mais une réponse définitive pourrait arriver dans les prochains jours.

L’Olympique de Marseille et Gerson sont sur la même longueur d’onde. Une séparation s’impose entre le club phocéen et le milieu de terrain peu utilisé par l’entraîneur Igor Tudor. Mécontent, le Brésilien avait laissé son père et agent Marcão exprimer ses états d’âme et ses envies d’ailleurs dans les colonnes de L'Equipe. Le Marseillais avait même été autorisé à retrouver son pays natal avant la trêve internationale, le temps de boucler son retour à Flamengo. Encore faudrait-il parvenir à un accord.

L'OM hausse le ton

Selon L’Equipe, les deux clubs avaient bien trouvé un terrain d’entente sur un montant total de 15 millions d’euros début novembre. Mais les discussions n’ont pas abouti à cause du volume de bonus obligatoires. Depuis, les dirigeants des deux camps s’envoient des messages à travers les médias. « C'est une partie de poker, a reconnu un membre de la direction marseillaise. Il désire Flamengo, mais ce n'est pas à eux de fixer le prix. Il peut aussi rester ou être vendu à un autre club en janvier. »

⚪Ⓜ️ Exclu FM : Flamengo et l'OM négocient toujours pour Gerson #TeamOM 👇 https://t.co/1qAd8AmGlL — FootMarseille.com (@FootMarseille) December 24, 2022

Malgré ce recadrage, les négociations ne seraient pas terminées. Le site de Foot Marseille indique qu’une réponse définitive pourrait tomber la semaine prochaine, dans un sens ou dans l’autre. Le bluff des deux clubs serait-il enfin terminé ? C’est sans doute la volonté de Gerson qui, pendant ce temps-là, s’entraîne seul de son côté. Le milieu de terrain « suit un protocole particulier avec des préparateurs physiques, loin du groupe », explique le quotidien sportif. Autrement dit, l’Olympique de Marseille et son coach Igor Tudor n’envisagent pas de le réintégrer.