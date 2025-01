Pogba fait une grande annonce, l’OM pleure

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre depuis son départ de la Juventus il y a quelques semaines, Paul Pogba est sur le marché. Dans le viseur de l’OM, l’international français a fait une annonce qui risque de climatiser le club phocéen.

Sans que l’on sache si les négociations sont avancées ou non, Paul Pogba est régulièrement cité comme un joueur ciblé par l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal. Le directeur du football Medhi Benatia connait personnellement l’international français et il se dit qu’il rêve de le faire venir à l’OM, six mois après avoir bouclé le très gros coup Adrien Rabiot au milieu de terrain. Même s’il n’a pas joué depuis plus d’un an et qu’il ne sera officiellement autorisé à reprendre la compétition qu’au mois de mars, Paul Pogba fait rêver sur de nombreux aspects.

Sur le plan marketing, sa venue ferait définitivement passer l’OM dans une nouvelle galaxie et sportivement, un tel joueur serait sans conteste l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1 s’il venait à retrouver son meilleur niveau. Mais lors d’un stream avec AmineMaTue sur Twitch, l’ancien joueur de Manchester United a confié qu’il rêvait de signer dans un club qualifié pour la Ligue des Champions… ce qui n’est pas le cas de l’OM cette saison. Reste à voir si Paul Pogba accepterait de patienter quelques mois avant de retrouver la coupe aux grandes oreilles, Marseille étant très bien positionné en Ligue 1 pour se qualifier à l’issue de la saison.

Pogba veut jouer la Ligue des Champions

« Il y a des propositions. Après… tu connais, il y a des trucs qui sont intéressants, il y a des trucs qui ne sont pas très intéressants. Je sors un exemple, on a lu que j’avais une offre pour aller jouer en Russie, il y a des trucs comme ça, mais ce n’est pas mon objectif. J’ai d’autres objectifs. Un club qui joue la Ligue des Champions ? Pourquoi pas. Si ça vient, oui, pourquoi pas bien sûr. On veut être dans les meilleurs clubs, ceux qui jouent la Ligue des Champions. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses » a reconnu Paul Pogba, qui attend que les choses se décantent afin de signer dans son nouveau club, l’OM ou un autre. Du côté des supporters marseillais, on continue en tout cas de faire le forcing dans l’espoir de voir « La Pioche » s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille lors de ce mois de janvier.