Pogba à Marseille, l'OM ne va pas le regretter

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Alors que Paul Pogba prépare son grand retour sur les pelouses, Emmanuel Petit rêve de voir le milieu de terrain français en Ligue 1, et plus précisément du côté de l'Olympique de Marseille.

Passé par Le Havre durant sa formation, Paul Pogba n’a jamais évolué en Ligue 1. Si son nom a parfois été associé à celui du PSG durant sa période faste, le milieu de terrain n’a finalement joué que dans deux clubs : Manchester United en Angleterre et la Juventus en Italie. Pour son grand retour sur les terrains de foot en mars prochain, Pogba pourrait donc découvrir un nouveau championnat, sauf s’il venait à choisir un projet en Premier League ou en Série A. Mais ces dernières semaines, c’est plutôt du côté de la Ligue 1 que Pogba est évoqué. Libre depuis son départ de la Juve, il est en train de purger la fin de sa suspension de 18 mois pour un contrôle positif. Éloigné des terrains depuis septembre 2023, Pogba s’entraîne actuellement à Miami pour arriver en forme dans son nouveau club. Mais alors qui sera l’heureux élu, quelle sera la formation qui tentera le pari Pogba dès cet hiver ? Emmanuel Petit espère que ce sera l’OM.

« Jouer pour Marseille est quelque chose de spécial »

🚨 𝐋'𝐎𝐌 𝐅𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐒𝐔𝐑 𝐏𝐀𝐔𝐋 𝐏𝐎𝐆𝐁𝐀 🇫🇷 𝐒𝐄𝐋𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐆𝐀𝐙𝐙𝐄𝐓𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 !



👀Comme annoncé le mois dernier, l'OM est intéressé à l'idée de recruter Paul Pogba et aimerait pouvoir le récupérer à la fin du mois de janvier.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/rA7X13OvTv — Actu OM 💙🤍 (@ActuOM_officiel) January 14, 2025

« Marseille se porte bien sur le marché des transferts grâce à Mehdi Benatia. Il fait un excellent travail, en amenant des joueurs très excitants et bons pour l'équipe. Jouer pour Marseille est quelque chose de spécial. Cette ville vit pour le club. Concernant Pogba, il a probablement été lié à un transfert là-bas. Je sais qu'il s'entraîne seul, qu'il travaille dur et qu'il est en très bonne forme physique. Mais il y a une grande différence entre travailler en salle et travailler sur le terrain avec ses coéquipiers. Quand a-t-il touché un ballon pour la dernière fois ? C'était il y a 18 mois avec la Juventus, ce qui signifie que ce sera un pari pour le club qui va le prendre. Il aura un sentiment de revanche, surtout que son image a été détruite depuis deux saisons. Nous connaissons tous la qualité de Pogba quand il est bien dans sa tête. Pour le club qui va le recruter, ce sera un accord gagnant-gagnant. Il faudra lui dire de faire ce qu’il a envie de faire sur le terrain tout en l’aidant à revenir à son meilleur niveau », a lancé, sur un site suédois de jeu en ligne, l’ancien joueur français, qui pense que Marseille est le lieu idéal pour que Pogba relance sa carrière, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus.