Pierre-Emile Höjbjerg, c’est Matic et Kroos à l’OM

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Recrue surprise du mercato de l’Olympique de Marseille cet été, Pierre-Emile Höbjerg n’a pas eu un parcours facile mais il a fait preuve d’un état d’esprit à toute épreuve. Un ancien coéquipier le compare même à une légende du football.

Durant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a déjà réalisé plusieurs coups inattendus, le plus surprenant étant sans doute celui de Pierre-Emile Höjbjerg, milieu de terrain franco-danois évoluant à Tottenham. Joueur d’expérience (29 ans), l’ancien joueur de Southampton a eu un parcours semé d’embûches mais n’a jamais renoncé. Après avoir commencé sa carrière au Bayern Munich sans jamais avoir réellement eu sa chance, Höjbjerg s’est relancé à Schalke 04, Augsburg avant de signer à Southampton. Recruté par les Spurs, il vient relever le challenge marseillais et a déjà fait parler de lui à l’entraînement, mais pas forcément dans le mauvais sens. La Provence assure que l’international danois a été l’auteur d’une intervention un peu trop musclée sur l’un de ses partenaires, signe de l’impact physique qu’il peut apporter à un effectif qui en a parfois manqué la saison dernière. Un ancien coéquipier de Höjbjerg à Southampton témoigne et le compare à une légende du football mondial.

Jérémy Pied compare Höjbjerg à Toni Kroos !

Ancien latéral droit français désormais à la retraite, Jérémy Pied a connu Höbjerg, qui a participé au match amical de l’OM contre Sunderland (2-2), évoque l’arrivée du Danois sur la Canebière et le compare même à Toni Kroos, signe qu’il s’agit d’une excellente recrue pour l’OM : « Je suis un peu surpris de le retrouver à Marseille. Vu sa condition physique, il aurait pu encore jouer 18 ans en Premier League ! Il va apporter son côté malin, va solidifier le milieu, donner le tempo du match comme Nemanja Matic à Lyon et adresser les bonnes passes au bon moment comme Toni Kroos. Il a des atouts extraordinaires dans ses matchs. C’est rare qu’il fasse des grosses boulettes, il est régulier et il va vite s’adapter d’autant qu’il parle français», relaye La Provence dans son édition du jour. Au joueur de monter en puissance et d’apporter une grinta qui lui permettra de rapidement être l’un des chouchous du Vélodrome.