Payet sous le choc et forfait pour OM-Troyes ?

Tandis qu’à Lyon certains observateurs estiment que Dimitri Payet « en rajoute », le meneur de jeu de l’OM pourrait être forfait contre Troyes dimanche.

L’agression dont Dimitri Payet a été victime au Groupama Stadium de Lyon laisse des traces. Physiquement, le n°10 de l’Olympique de Marseille a mis de longues minutes à se remettre de l’impacte du jet de bouteille dont il a été la cible. Mais psychologiquement, les séquelles semblent plus profondes pour Dimitri Payet. Et pour preuve, le capitaine marseillais n’a toujours pas repris l’entraînement ce mardi, deux jours après l’Olympico qui a tourné court en raison des événements que l’on connait tous. Dimitri Payet, qui a fait l’objet d’un examen de la part d’un médecin du travail afin d’évaluer les conséquences psychologiques de cette agression, pourrait être contraint de déclarer forfait pour le match de Ligue 1 face à Troyes dimanche prochain alors qu’il est suspendu pour le déplacement à Galatasaray en Ligue Europa.

Lyon vs Marseille was suspended after a fan threw a bottle at Dimitri Payet.



This is the second time this season an opposition fan has thrown something at Payet 😳 pic.twitter.com/xYl0P0WMQE