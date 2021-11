L’OM ne laissera pas Paqueta faire le beau

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Meilleur joueur de l’Olympique Lyonnais cette saison, Lucas Paqueta sera la principale menace pour les Marseillais dimanche soir. D’ailleurs, les coéquipiers de Dimitri Payet ont prévu de serrer le marquage sur le Brésilien.

Cette saison, les deux Olympiques partagent quelques points communs. Les deux représentants de Ligue 1 en Europa League, grâce aux philosophies de leurs entraîneurs respectifs, pratiquent un jeu porté vers l’avant et mené par une ou plusieurs individualités. « C'est une équipe qui est comme nous, a comparé le Marseillais Dimitri Payet. C'est une équipe européenne avec de très bons joueurs. » Bien sûr, le milieu offensif pense surtout à Lucas Paqueta, le Lyonnais à qu’il sera opposé dans un duel à distance clé.

« Paqueta est beau à regarder mais… »

« Il y aura forcément des matchs dans le match, a commenté le Réunionnais. On peut aussi parler du duel Guendouzi contre Caqueret par exemple. Paqueta et moi, on en parle plus parce qu'on marque et on fait marquer, mais nos défenseurs et nos milieux seront aussi importants. Il faudra juste être plus fort que nos adversaires pour l'emporter. (...) Paqueta je l'avais vu un peu en Italie, mais je l'ai vraiment découvert en France. Il a des qualités rares dans notre championnat, il ne cesse de progresser. Il est beau à regarder, mais on va faire en sorte de ne pas trop le regarder dimanche et de contrer son influence. »

Le milieu ou attaquant de l’Olympique Lyonnais est prévenu, l’Olympique de Marseille le surveillera de près. Nul doute que les Gones en feront de même pour Dimitri Payet. Mais qu’importe, ce duel n’intéresse pas du tout Peter Bosz. « Je veux gagner ce match. Qui gagnera ce duel... Je m'en fous, a réagi le coach rhodanien. Nous devons, en tant qu'équipe, être meilleurs que Marseille. Dans une équipe qui joue bien, il y a toujours des individualités. Mais, on l'a vu contre Rennes (défaite 4-1), quand l'équipe n'est pas bonne, aucun joueur n'est bon. Aucun. » Pas même Lucas Paqueta malgré son penalty arraché aux mains d’Houssem Aouar.