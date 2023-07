Payet humilié par l’OM, ce consultant est scandalisé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, Pablo Longoria et Dimitri Payet se présentaient face à la presse pour officialiser le départ du n°10 de l’OM.

Dimitri Payet a officiellement quitté l’Olympique de Marseille la semaine dernière après huit années au club. Au cours d’une conférence de presse riche en émotions au côté du président Pablo Longoria, l’international français a officialisé son départ. L’ex-meneur de jeu de West Ham voulait honorer son ultime année de contrat à l’OM, peu importe son temps de jeu et son utilisation par le nouvel entraîneur Marcelino.

Mais pour la direction marseillaise, hors de question de conserver dans l’effectif un joueur aussi influent que Dimitri Payet au vu du nombre de joueurs recrutés dans le secteur offensif cet été (Aubameyang, Sarr) d’autant que le mercato n’est pas terminé (Ndiaye, Sanchez). Sur le fond, le choix de Marseille se comprend mais sur la forme, avec les larmes de Dimitri Payet, la direction marseillaise -Pablo Longoria en tête- est apparue un peu radicale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Le club phocéen a cruellement manqué de classe et d’élégance avec son joueur selon Denis Balbir, qui a soufflé dans les bronches du patron de l’OM dans son édito publié sur But. « Ces derniers jours ont été marqués par les arrivées de Sarr et Aubameyang mais aussi par le départ de Dimitri Payet. A un an du terme de son contrat, le faire partir comme ça, dans ce timing, je ne trouve pas que ce soit un très beau geste de la part du club » a indiqué Denis Balbir avant de conclure sur le sujet Dimitri Payet en tapant sur l’état-major de l’OM.

Denis Balbir tacle l'OM pour la gestion du cas Payet

« Ce n'est pas très classe. Payet a été irrégulier, il a eu des hauts et des bas, mais il a quand même été un joueur très important. Il a beaucoup apporté. Ce n'est pas très élégant. On critique souvent le manque d'attachement des joueurs, mais quand les clubs se comportent comme ça... On a vu que c'était très fort émotionnellement pour Dimitri. C'est dur pour lui de tourner la page mais il va rebondir, on connait ses qualités » estime le journaliste du groupe M6, déçu par la fin de l’histoire entre l’Olympique de Marseille et Dimitri Payet et qui estime que Pablo Longoria aurait pu faire les choses autrement au moment de se séparer d’un joueur historique du club.