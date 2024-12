Paul Pogba à l'OM, le rival numéro 1 abandonne

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Apparemment désireux de s’offrir Paul Pogba, l’Olympique de Marseille était gêné par la concurrence de Manchester City sur le dossier. Finalement, les Cityzens se sont ravisés.

Une telle concurrence aurait pu paraitre déloyale. D’un côté, un Olympique de Marseille qui ne joue aucune compétition européenne. De l’autre, Manchester City, champion en titre de Premier League et vainqueur de la Ligue des champions en 2023. Depuis que l’Europe du football a pris connaissance de l’allègement de la suspension de Paul Pogba, le club phocéen lui est associé. Les rumeurs reviennent encore aujourd’hui avec une insistance croissante. Et ce n’est pas avec les dernières informations Football Insider sur le possible retrait des Skyblues dans la course que ces dernières vont cesser.

L’OM tient la corde, City s’en va

Pogba sauvera sa carrière à l'OM, il prévient tout le monde https://t.co/CVRufeGPu5 — Foot01.com (@Foot01_com) December 17, 2024

Avant même d’envisager de signer à l’Olympique de Marseille, Paul Pogba fait déjà l’unanimité au sein des suiveurs du club. S’il tient la région parisienne dans son cœur, celui qu’on surnomme “La Pioche” ne pourra pas refuser de retrouver un tel club, plus d’un an après sa suspension pour dopage. La concurrence dans le dossier sera toutefois vive. Dernièrement, Manchester City apparaissait comme un candidat solide, mais selon le média sportif anglais, il est cependant peu probable que Paul Pogba revêtisse le maillot des Cityzens.

Pep Guardiola voulait à tout prix un milieu de terrain pour remplacer Rodri, blessé et out jusqu’à la fin de la saison. The Independant affirmait que la direction des Skyblues avait sondé l’ancien de la Juventus. Finalement, il n’y aura pas de suite à cette piste. Pour l’heure, c’est donc bel et bien l’Olympique de Marseille qui tient la corde. Le club phocéen n’a jamais été en aussi bonne position pour s’offrir le champion du monde 2018. Quoi qu’il en soit, il lui faudra un peu de temps pour retrouver la pleine possession de ses moyens physiques. Pour rappel, il ne pourra faire son retour officiel sur les terrains qu'au mois de mars après sa suspension pour dopage.