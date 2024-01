Pape Gueye menacé publiquement, l'OM est furieux

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier Pape Gueye commence à taper sur les nerfs de Pablo Longoria. Ce lundi, le président de l'Olympique de Marseille a haussé le ton et a clairement fait savoir qu'il attendait une réponse avant la fin du mercato.

La venue de Pape Gueye à l'OM n'a pas été un long fleuve tranquille, puisque le milieu de terrain international sénégalais était arrivé libre du Havre en 2020, après s'être engagé avec Watford. Le club anglais avait fait appel devant la FIFA, cela aboutissant à une sanction. Mais à six mois de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Gueye n'a pas prolongé avec le club phocéen et cela rend dingue Pablo Longoria. Alors, en marge de la présentation de Quentin Merlin, ce lundi à la Commanderie, le patron de l'OM a mis les pieds dans le plat et a ouvertement menacé le milieu de terrain et ses agents d'une sanction s'ils ne prenaient pas en compte les demandes de Marseille.

Pape Gueye doit se décider, et vite

Pape Gueye : "Toujours il m’embête le petit là [Nampalys]" 😂 pic.twitter.com/9aQfKtEZOe — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) January 29, 2024

Pour Pablo Longoria, l'attitude du joueur est tout simplement honteuse. « On a proposé deux prolongations de contrat à Pape Gueye. Il s'est bien entraîné avec nous, c'est vrai. Mais moi, comme président de l’OM, je dois défendre l'intérêt du club qui est plus important que l'intérêt individuel. La non-réponse, ce n'est pas respecter le club. On souhaite trouver une porte de sortie intéressante pour tout le monde avant jeudi. On l'a soutenu, on lui a permis de bien s'entraîner, on a payé l'avocat et une indemnité à Watford. Il faut avoir du respect pour toutes les parties. Nous on souhaite qu'il puisse trouver une porte de sortie avant jeudi, ça c'est clair. On veut des joueurs dans le projet, pleinement engagé. Si un joueur n'est pas là dans la tête, il n'a rien à faire avec nous. », a précisé le président de l'Olympique de Marseille, déterminé à mettre Pape Gueye au placard jusqu'en fin de saison s'il refuse de partir de l'OM d'ici mercredi minuit. Actuellement à la CAN avec sa sélection, qui défiera la Côte d'Ivoire ce lundi soir, le milieu de terrain va vite devoir se déterminer, même s'il a toujours un contrat avec le club phocéen et n'est pas obligé de céder à l'ultimatum de Pablo Longoria.