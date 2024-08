Pablo Solari à l’OM pour un montant record ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria pourrait bien réaliser un nouveau coup dont il a le secret en recrutant Pablo Solari en toute discrétion. L’ailier argentin de River Plate est cité comme une cible de l’OM lors de ce mercato.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille est déjà bien entamé avec les signatures de Greenwood, Hojbjerg, Koné ou encore Brassier, mais les chantiers sont encore nombreux dans la cité phocéenne. Pablo Longoria doit encore trouver un attaquant, un ailier, un défenseur droit et un gardien au minimum pour combler les attentes de son entraîneur Roberto De Zerbi. Pour le poste d’avant-centre, les dossiers Eddie Nketiah et Youssoufa Moukoko ne sont toujours pas clos mais en revanche, le flou est total pour savoir qui va débarquer au poste d’ailier gauche. Après avoir recruté Greenwood à droite, l’OM veut renforcer l’autre côté et initialement, la piste n°1 du board marseillais menait à Hwang.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pablo Solari (@pablosolari_)

Wolverhampton a néanmoins fermé la porte au départ de son attaquant, raison pour laquelle l’état-major olympien s’est rabattu sur une piste sud-américaine. Selon les informations du média argentin El Crack Deportivo, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Pablo Solari. L’ailier de 23 ans évoluant à River Plate affiche des statistiques correctes en 2023-2024 avec 5 buts et 5 passes décisives en 26 matchs disputés et au-delà de ses statistiques, c’est son profil de jeu qui plait beaucoup à Roberto De Zerbi. International espoirs argentin, il fait d’ores et déjà l’objet de négociations entre l’Olympique de Marseille et River Plate selon le média, qui indique que Pablo Longoria est prêt à poser une somme importante sur la table pour recruter le natif d’Arizona.

L'OM prêt à miser gros sur Pablo Solari ?

Et pour preuve, El Crack Deportivo indique que la vente de Pablo Solari à Marseille pourrait être « l’une des plus chères de l’histoire de River Plate ». Pour se faire une idée, le club argentin a vendu Enzo Fernandez à Chelsea pour 44 ME ou encore Javier Saviola à Barcelone pour 35 ME par le passé. On imagine mal l’Olympique de Marseille mettre de telles sommes sur la table pour Pablo Solari, mais un transfert important à l’échelle de l’OM est envisageable alors que l’ailier de River Plate est estimé aux alentours de 7,5 ME par le site spécialisé Transfermarkt.

Quoi qu’il en soit, River Plate ne s’opposera pas à son départ puisque le club argentin y voit une belle opportunité de réaliser une plus-value avec un joueur recruté pour seulement 4 ME à Colo-Colo il y a deux ans. Reste maintenant à voir si cette piste sud-américaine se confirmera pour Marseille, qui doit veiller à son nombre de joueurs extra-communautaires. Actuellement, trois places sur quatre sont déjà occupées par Greenwood, Luis Henrique et Murillo.