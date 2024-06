OM ‍: Belle histoire terminée, Ndiaye s’installe à Liverpool

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après une seule saison passée à l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye pourrait déjà repartir en Angleterre. L’ancien milieu offensif de Sheffield United, non retenu par ses dirigeants, prépare son installation du côté de Liverpool avant une possible signature à Everton.

Ça sent déjà la fin pour Iliman Ndiaye. Loin de l’euphorie suscitée par son arrivée l’été dernier, le milieu offensif a de réelles chances de quitter l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria s’apprête à opérer un renouvellement de l’effectif et l’international sénégalais fait partie des joueurs concernés par un possible départ. Il faut dire que l’ancien joueur de Sheffield United n’a jamais justifié l’enthousiasme des supporters après sa signature. Iliman Ndiaye vient de réaliser une saison décevante avec seulement 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

Ndiaye s'en va par la petite porte

C’est largement insuffisant pour une recrue à 17 millions d’euros. L’Olympique de Marseille, longtemps favorable à une deuxième chance pour son flop, espère maintenant récupérer sa mise. Et l’ex-pensionnaire du centre de formation olympien ne ferme plus la porte à un départ, ajoutait le journal L’Equipe la semaine dernière. Une bonne nouvelle pour Everton qui revient à la charge après ses échecs lors des deux derniers mercatos. La piste sera cette fois beaucoup plus accessible. Il se pourrait même que les discussions entre les différentes parties soient bien avancées.

Iliman Ndiaye cherche une maison sur Liverpool depuis quelques jours maintenant voilà voilà https://t.co/iYln2i36Yx — Adam 🇵🇸 (@Adammser) June 22, 2024

En effet, le journaliste Adam, qui travaille pour Canal+ et Football Club de Marseille, affirme qu’Iliman Ndiaye cherche déjà une maison à Liverpool depuis plusieurs jours. A croire que le Marseillais se prépare à rejoindre le club voisin des Reds. Cet indice laisse également penser que la nomination imminente de Roberto De Zerbi ne change rien à la situation du Franco-Sénégalais. Manifestement, le coach italien ne s’oppose pas au départ du milieu offensif et ne juge pas non plus nécessaire de le voir en action pendant la préparation estivale.