Pablo Longoria tire les ficelles, l’OM rigole enfin

Par Guillaume Conte

Plus que l’enchainement de résultats décevants, c’est la situation dans le vestiaire et la colère des supporters qui a fait monter au créneau Pablo Longoria ces derniers jours.

Le dirigeant espagnol ne se voit pas tenir ce rôle de président de l’OM pendant encore de longues années, même s’il s’en sort parfaitement et arrive à faire passer des messages. Ces derniers jours, l’ancien scout a fait comprendre à son entraineur que les tergiversations avaient assez duré, et qu’il fallait utiliser Dimitri Payet avec Arkadiusz Milik, ou bien qu’il serait bon de relancer des joueurs oubliés comme Amine Harit. Les conseils ont porté leurs fruits avec la victoire face à Bâle puis le joli succès à Brest, avec l’ancien de Schalke 04 qui a été intenable malgré son absence de compétition sur les derniers mois. Consultant pour But, Denis Balbir a souligné le très bon choix de relancer le joueur formé à Nantes.

Harit le joker de la fin de saison de l'OM

Sampaoli a su écouter la frustration de Milik, la colère des supporters et les remarques de Longoria. Jamais la discussion n'a été rompue entre Sampaoli et Longoria (..) et sa pourrait avoir son importance dans le sprint final. #TeamOM | #OM



Même si Jorge Sampaoli a bien fait comprendre qu’il faisait l’équipe, les convictions de Pablo Longoria sont derrière ces choix, et cela semble plutôt une bonne nouvelle puisque l’OM a enfin enchainé deux succès de rang et peut espérer pour la première fois depuis le mois de décembre, connaitre trois victoires d’affilée. « A Brest, beaucoup de joueurs ont été excellents. Arkadiusz Milik et Cengiz Ünder bien sûr... Mais aussi Amine Harit, remplaçant désigné de Payet et qui devrait pouvoir enchaîner contre Bâle en Coupe d'Europe jeudi. Pour être totalement transparent, j'avais un peu oublié la présence de l'ancien Nantais dans l'effectif. C'est vrai qu'il s'agit d'un joueur de talent, fin, élégant, qui évolue dans un registre technique qui manque parfois à Marseille dans le cœur du jeu... A Brest, il a repris confiance et a montré qu'il pouvait être un bon remplaçant à Payet. Comme il s'est économisé malgré lui, Harit arrive frais sur la fin de saison. Il peut être l'homme qui tombe à pic, la bonne surprise », souligné le journaliste qui suit de près le parcours de l’OM sur les chaines du groupe M6. Avec un Harit qui ne risque en effet pas d’arriver à bout de souffle, le club marseillais s’est trouvé un joker offensif intéressant et qui pourrait aussi porter l’Olympique de Marseille si jamais le calendrier venait à se charger avec un beau parcours européen au printemps.