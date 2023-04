Pablo Longoria s'active, le coup fatal pour Dimitri Payet

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le FC Nantes dans un an, Ludovic Blas est dans le viseur de l’OM dans l’optique du prochain mercato estival. Pablo Longoria balaye les derniers espoirs de Dimitri Payet au passage.

Auteur de 9 buts et de 5 passes décisives depuis le début de la saison, Ludovic Blas est toujours l’arme n°1 du FC Nantes. Les bonnes prestations de l’ancien Guingampais n’ont pas échappé aux cadors de la Ligue 1 et selon les informations du site Jeunes Footeux, ce sont les dirigeants de l’Olympique de Marseille qui pensent très fortement à Ludovic Blas dans l’optique de la saison prochaine. En effet, le média dévoile que Pablo Longoria apprécie grandement le profil du joueur de 25 ans, lequel pourrait faire l’objet d’une attaque de l’OM en cas de départ de Sanchez, Ünder ou Payet dans le secteur offensif.

Pablo Longoria en pince pour Ludovic Blas

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a recruté deux joueurs au milieu de terrain, à savoir Azzedine Ounahi et Ruslan Malinovskyi. Mais le président olympien Pablo Longoria souhaite toujours améliorer l’effectif à la disposition d’Igor Tudor et le nom de Ludovic Blas est récemment ressorti dans les discussions au sein de l’état-major de l’OM. Au-delà de la qualité du joueur, laquelle ne fait absolument aucun doute, c’est également la situation contractuelle de Ludovic Blas qui a attiré l’attention de Pablo Longoria. En effet, le natif de Colombes est en fin de contrat en juin 2024, soit dans un an, et son prix a logiquement baissé.

L’été dernier, Ludovic Blas était tout proche de rejoindre Lille et un accord avait été trouvé entre les deux clubs pour un transfert à hauteur de 15 millions d’euros plus 2,5 millions d’euros de bonus. Contre toute attente, Nantes avait finalement trouvé les arguments au dernier moment pour conserver Ludovic Blas et la participation des Canaris pour l’Europa League avait été décisive.

Payet, ça sent la fin

L’été prochain, il sera beaucoup plus difficile pour Nantes de conserver un joueur qui veut gouter à un club d’un standing plus élevé. Mais en raison de sa situation contractuelle, nul doute que la valeur marchande de Ludovic Blas a baissé. Ce dont rêve de profiter Pablo Longoria, qui pourrait recruter un ex-Nantais de plus en la personne de Blas alors qu’il compte déjà dans son effectif Valentin Rongier ou encore Jordan Veretout. En tout cas, en terme de meneur de jeu, l'arrivée possible de Ludovic Blas signerait probablement la fin de l'aventure de Dimitri Payet, qui a déjà un temps de jeu infinitésimale ces derniers mois, et ne devrait pas voir la situation s'améliorer la saison prochaine si Pablo Longoria parvient à recruter le milieu offensif du FC Nantes.