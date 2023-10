Pablo Longoria prépare un grand ménage à l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Si l'OM a retrouvé un petit peu de calme avec l'arrivée de Gennaro Gattuso, le club phocéen reste dans la tourmente depuis la vive altercation entre les supporters et la direction. Pablo Longoria prévoit un grand ménage.

Même si Marcelino a quitté prématurément l'OM, Pablo Longoria est resté, malgré la tempête. Marseille reste tout de même sur un fil, en dépit du beau visage montré, lors du match contre Brighton en Europa League et durant la victoire contre Le Havre (3-0). Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants olympiens ont organisé plusieurs réunions ces derniers jours, dans le but d'élaborer l'avenir de tous les principaux acteurs internes de l'OM. Pablo Longoria souhaite offrir l'opportunité à ses collaborateurs de rester ou non, il ne retiendra personne. Pas même Javier Ribalta, l'un de ses proches, qui occupe la fonction de directeur du football. Constat similaire pour Stéphane Teissier, le directeur financier et pour Pedro Iriondo, le directeur général. Ceux qui ne se sentent pas à l'aise sont invités à partir.

Frank McCourt prévoit une grande réunion à l'OM

Autre information capitale pour la suite de la saison de l'OM, Frank McCourt prévoit d'organiser une réunion avec Barry Cohen, le patron du conseil de surveillance et son bras droit, probablement afin de prendre des mesures drastiques, afin d'éviter de nouveaux événements similaires, mais aussi pour trouver plus de stabilité au sein du club. Plusieurs personnalités importantes de l'OM pourraient donc prochainement quitter le navire, certains ayant mal vécu les menaces et la fameuse réunion de crise avec les supporters. Pablo Longoria souhaite de son côté que cette problématique soit réglée le plus rapidement possible, pour se remettre à travailler dans les meilleures conditions possibles. Les prochains jours vont donc être décisifs pour la saison de Marseille, alors que des échéances importantes arrivent, en Ligue 1 comme en coupe d'Europe.