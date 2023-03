Ounahi pas prêt pour l'OM, un Marocain comprend Tudor

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

En toute fin de mercato hivernal, Azzedine Ounahi s'engageait à l'OM pour quatre saisons contre un chèque d'environ 10 millions d'euros envoyé à Angers. Pour l'instant, l'aventure phocéenne du Marocain est frustrante.

Azzedine Ounahi a réalisé de très belles prestations avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le milieu de terrain, désireux de quitter Angers, a fini par rejoindre l'OM lors des dernières heures du mercato hivernal. En débarquant dans la cité phocéenne, Ounahi pensait sans doute avoir une plus grande confiance de la part d'Igor Tudor. Mais le Croate exige de ses joueurs des caractéristiques bien précises et ne veut pas brusquer les choses. Résultat, le joueur de 22 ans se contente de bout de matchs depuis son arrivée à Marseille. De quoi en inquiéter certains parmi les fans de l'OM, qui se demandent bien quand Azzedine Ounahi aura sa chance, surtout que le collectif phocéen connait pas mal de difficultés ces dernières semaines. Pour Mehdi Benatia, Tudor a raison de ne rien précipiter avec Ounahi.

Ounahi, Tudor sait ce qu'il fait ?

Ounahi will be back 💪🏼pic.twitter.com/orAbMY45hk — Ounahi stan🇲🇦 (@CrewsmatMorocco) March 3, 2023

Lors d'un échange accordé à L'Equipe, le consultant a en effet donné un avis clair sur la situation de son compatriote. « Ounahi peut enchaîner les matches à douze kilomètres parcourus, il a une VMA colossale, des qualités techniques hors norme avec son contrôle orienté et sa façon de créer du décalage. iI doit désormais assimiler le style Tudor, qui demande de mixer justesse technique, intensité et projections. Quand Azzedine nous a interrogés sur l’OM, je lui ai répondu que ce club ne se refuse pas. Avec Tudor, il a un entraîneur extraordinaire, aux idées rappelant celles de Gasperini à l'Atalanta, un foot de courses et de pressing », a notamment indiqué Mehdi Benatia, persuadé que Tudor saura quoi faire d'Ounahi une fois que le Marocain aura assimilé le plan de jeu du Croate. Jusqu'à la fin de saison, pas grand-chose ne devrait donc changer pour l'ancien Angevin.