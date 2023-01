Ounahi et l'OM, c'est la surprise du chef Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va se montrer particulièrement actif cet hiver lors du mercato. Parmi les joueurs qui intéressent fortement la direction marseillaise : Azzedine Ounahi.

La Coupe du monde est toujours un moment important dans une carrière. Lors de la compétition au Qatar, Azzedine Ounahi a eu le temps de se montrer. Demi-finaliste avec le Maroc, le milieu de terrain d'Angers a régalé. Résultat, sa cote a très vite grimpé. Aujourd'hui, il est l'un des joueurs les plus courtisés de ce mercato hivernal. Parmi les clubs intéressés, on retrouve l'OM. Pablo Longoria adore le profil du joueur angevin et est même prêt à faire quelques folies pour l'avoir malgré les difficultés économiques du club sudiste. Mais les Phocéens ne sont pas les seuls sur le dossier. D'ailleurs, selon la presse italienne, c'est bien Naples qui est le grand favori pour accueillir le joueur de 22 ans.

Ounahi, l'OM toujours dans le coup

👀 "On sait que l'intérêt de l'OM est extrêmement prononcé pour Azzedine Ounahi"



Le milieu angevin serait-il un bon ajout dans l'effectif marseillais ? #OM #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/USfL77U1HZ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 29, 2022

Selon Tutto Mercato Web, les Napolitains sont même disposés à mettre 20 millions d'euros pour s'attacher les services d'Ounahi. Pour faciliter le deal, Naples est enclin à prêter le Marocain à Angers jusqu'à la fin de la saison. Mais la concurrence de l'OM et de Leicester dans ce dossier pourrait accélérer les choses et forcer Naples à très vite boucler l'opération. Les Phocéens vont donc essayer de lutter avec leurs armes mais Marseille ne part pas favori dans ce dossier. Angers va laisser les enchères monter avec les clubs intéressés. D'après le journaliste de la RAI, Ciro Venerato, l'objectif du SCO est de renflouer ses caisses tout en gardant son crack marocain jusqu'à la fin de la saison. Les Angevins sont derniers de Ligue 1 et dans une situation chaotique. Azzedine Ounahi ne sera pas de trop pour aider ses partenaires à rester dans l'élite du football français afin de partir par la grande porte.