OM : Zubizarreta est loin d'être inutile à l'OM, il s'explique

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis son arrivée à l’OM, Andoni Zubizarreta est souvent accusé de ne pas avoir une grosse influence sur les choix du club en période de mercato.

Sur le compte Viber du club phocéen, le directeur sportif espagnol a détaillé son véritable rôle du côté de l’Olympique de Marseille. Et à l’écouter, on comprend bien que l’ancien dirigeant du FC Barcelone est bien plus concerné par l’avenir du club à très long terme que par le mercato, principalement géré par Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia, même si son rôle de négociateur a souvent été mis en avant par le président olympien.

« Mon rôle est de rester cohérent avec la philosophie de travail du club, car chaque club a sa philosophie, son public, ses objectifs, son budget etc. Il faut aussi penser au futur, anticiper sur ce qui peut se passer d'ici deux-trois ans pour rester performant. Ce n'est pas toujours le présent qui compte, on a besoin de soutenir le projet footballistique sur le long terme » a notamment expliqué Andoni Zubizarreta, qui travaille beaucoup en interne pour améliorer le centre de formation de l’Olympique de Marseille. C’est sans doute dans quelques années que l’on pourra réellement juger le travail de l’Espagnol dans la cité phocéenne…