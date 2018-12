OM : Zubizarreta en boss du mercato, René Malleville l'exige !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Dimanche après-midi contre le Stade de Reims, la composition de Rudi Garcia comportait une spécificité.

En effet, aucune recrue du mercato estival ne figurait dans le onze de départ du technicien marseillais. Kevin Strootman était légèrement touché, mais le Néerlandais ne fait pas encore l’unanimité. Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic eux, sont encore très loin de répondre aux attentes. Autant dire que pour l’instant, les supporters de l’OM sont déçus du rendement de leurs recrues. Un élément qui va bien évidemment mettre la pression à la direction marseillaise, qui n’aura pas le droit de se planter au mercato hivernal.

Ainsi, René Malleville a demandé à Jacques-Henri Eyraud de confier les clés du camion à Andoni Zubizarreta, lequel se contente de proposer des éléments à Rudi Garcia et de négocier avec les joueurs choisis par ce dernier depuis son arrivée en octobre 2016. « Quand j'ai appris que Zubizarreta signait à l'OM, j'étais le plus heureux du monde. Mais sur le mercato, Garcia refuse systématiquement les joueurs proposés par Zubizarreta, car il veut ses joueurs ! Maintenant, on voit le résultat... Ne me dites pas que Zubi n'a pas un carnet d'adresse plus étoffé que celui de Rudi Garcia quand même » a regretté, sur Le Phocéen, le supporter emblématique de l’OM, qui rêve de voir Andoni Zubizarreta en boss du prochain mercato hivernal.