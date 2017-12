OM : Zubizarreta confie sa grande cible du mercato

Dans : OM, Mercato.

Directeur sportif de l’OM depuis désormais plus d’un an, Andoni Zubizarreta a déjà deux connu deux fenêtres de transferts très agitées, avec des signatures à la pelle, des dossiers compliqués et des périodes de doute aussi quand le fameux grand attaquant n’arrivait toujours pas. Une belle expérience donc qui va se poursuivre sur un autre rythme pour cet hiver, car l’OM a moins besoin de dépenser après une belle première partie de saison. Néanmoins, le club provençal sera toujours à l’affût pour une belle affaire, notamment chez les jeunes prometteurs. Malgré son passeport espagnol et sa connaissance de la Liga, « Zubi » confie dans La Provence que son terrain de jeu pour le recrutement reste la France.

« Je pense que c'est le marché principal pour l'OM. Je suis Espagnol mais ce n'est pas un problème. Si un directeur sportif de Liga vient ici pour chercher des joueurs, pourquoi nous ne les prendrions pas ? Barcelone, Séville, Valence, ils sont tous en France... On a vu que Griezmann est parti jeune à la Real Sociedad. C'est un marché intéressant pour nous, c'est l'endroit où l'image de l'Olympique de Marseille est la plus puissante », a souligné le directeur sportif de l’OM, qui sait bien que des joueurs partent de plus en plus jeunes vers l’Espagne, et avec réussite pour des éléments comme Lenglet, Laporte, Varane ou encore Umtiti.