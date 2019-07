OM : West Ham, Leicester, les pistes de Thauvin doublement balayées

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Pour réussir enfin à débloquer son marché des transferts, l’OM a encore besoin d’un départ copieux.

Celui de Lucas Ocampos n’a visiblement pas permis d’avancer sur le recrutement. Le prochain devrait donner un peu plus de marge de manœuvre à Andoni Zubizarreta. Il sera difficile à conclure du côté des cadres bien payés comme Luiz Gustavo ou Kevin Strootman, qui n’ont pas de réelles offres capables de leur faire lâcher leur contrat. Il faut ainsi chercher chez les joueurs à forte valeur marchande comme Morgan Sanson ou Florian Thauvin.

Ce dernier, déjà très en jambes lors du petit match amical de jeudi soir, aurait des touches en Angleterre et notamment à West Ham. Mais La Provence met un terme très rapide à ces rumeurs. Non seulement West Ham comme Leicester ne seraient pas réellement intéressés par l’ailier marseillais, mais en plus ce dernier n’est pas non plus tenté par un retour en Premier League. Son passage catastrophique à Newcastle l’a vacciné, et Thauvin rêve plutôt d’Espagne ou d’Italie dans un club capable de jouer le podium. Une ambition qui peut se comprendre pour celui qui est le joueur le plus décisif de l’OM la saison passée, mais qui n’a pour le moment aucun retour positif sur le plan du marché des transferts. Autant dire que son départ n’est pas à l’ordre du jour.